Κόσμος

ΟΗΕ για Τουρκία: Κατάφωρες παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη

Τι αναφέρεται σε έκθεση για την άμεση "εμπλοκή" της Τουρκίας στα συμβαίνονται στην χώρα της Αφρικής.

Τις κατάφωρες παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη από την Τουρκία, μέσω παροχής εξοπλισμού και εκπαίδευσης μισθοφόρων, επιβεβαιώνει η έκθεση του πάνελ εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Η έκθεση για την παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνει ότι σειρά χωρών με προεξέχουσα την Τουρκία παραβιάζουν το εμπάργκο στη Λιβύη, τόσο με την παροχή οπλισμού, όσο και με την εκπαίδευση μισθοφόρων και Λίβυων μαχητών, σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Η έκθεση που καλύπτει την περίοδο 25 Οκτωβρίου 2019 έως και 24 Ιανουαρίου 2021, τονίζει ότι η Τουρκία παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τόσο μέσω θαλάσσης όσο και μέσω αέρος, ο οποίος μάλιστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων στο έδαφος και οδήγησε σε στρατιωτικές ήττες τον Στρατάρχη Χαφτάρ. Επίσης, γίνεται σαφής αναφορά σε αποστολή Σύρων μισθοφόρων, καθώς και σε εκπαίδευση μαχητών από την τουρκική συμβουλευτική εταιρία Sadat.

Αναφορικά με την Τουρκία, η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η υπογραφή «μνημονίου στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2019, αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Τουρκίας για άμεση εμπλοκή στη χώρα. Η εν λόγω έκθεση ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι ήταν ευρύτερα γνωστό, όσον αφορά τον ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές. Όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι εν λόγω πληροφορίες προέρχονται αυτή τη φορά από ένα πάνελ που έχει συσταθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και ότι αποφασίσθηκε να δημοσιοποιηθεί η εν λόγω έκθεση και να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, προσθέτουν.