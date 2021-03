Αθλητικά

Ο Τζόλης στο στόχαστρο γερμανικών συλλόγων

Οι εμφανίσεις του 19χρονου Έλληνα επιθετικού έχουν εκτοξεύσει το κασέ του, που ξεπερνάει πλέον τα 10 εκ. ευρώ.

Ο Χρήστος Τζόλης με τις εμφανίσεις του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο 19χρονος διεθνής επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτοξεύσει τη φήμη του και τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με το κασέ του, πλέον, να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», η Γκλάντμπαχ είναι μία από αυτές που έχει στα υπόψιν της τον Τζόλη, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ενώ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ παρακολουθεί τον νεαρό άσο.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ποσό της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ, που πιθανότατα θα χρειαστεί για τον Τζόλη, μιας και το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ εκπνέει το καλοκαίρι του 2024.

Πέρα από τον Τζόλη, ο Ντόνιελ Μάλεν της Αϊντχόφεν επίσης βρίσκεται στη λίστα της Ντόρτμουντ, με τον 22χρονο Ολλανδό φορ να έχει 15 γκολ φέτος στο ενεργητικό του.