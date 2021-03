Life

“Η Φάρμα”: η Κάτια Δέδε “άναψε φωτιές” στο χτήμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι παίκτες αντέδρασαν αρνητικά μετά την είσοδο της. Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής προβλήθηκε από το “Πρωινό”.