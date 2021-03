Life

Ο Τάσος Ξιαρχό στο “Πρωινό” για την είσοδο στην “Φάρμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει λίγο πριν ενταχθεί στο ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1. Οι σχέσεις του και η γνώμη του για άλλους παίκτες.