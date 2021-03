Κόσμος

Στο νοσοκομείο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση της υγείας του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας. Τι δηλώνει ο κύκλος του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι νοσηλεύεται από την Δευτέρα και δεν θα μπορέσει να παραστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις στο εγγύς μέλλον, ανακοίνωσαν σήμερα δύο πηγές.

Δεν είναι ακόμη σαφές για ποιόν λόγο νοσηλεύεται ο 84χρονος πολιτικός, αλλά μια από τις δύο πηγές είπε ότι "δεν είναι κάτι σοβαρό".

Ο Μπερλουσκόνι δεν κατάφερε να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία σήμερα το πρωί σε δικαστήριο του Μιλάνου για μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.