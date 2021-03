Πολιτισμός

Παράσημο στον Jean-Luc Martinez για τους Δελφούς και την Δήλο (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε τον Πρόεδρο του Μουσείου του Λούβρου για την πλούσια προσφορά του και την ενασχόληση με την Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απένειμε το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής στον Αρχαιολόγο, Ιστορικό Τέχνης και Πρόεδρο του Μουσείου του Λούβρου Jean-Luc Martinez.

Στην προσφώνηση της, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε:

«Αξιότιμε κύριε Martinez,

Η Ελληνική Πολιτεία σας απονέμει το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής για τη συμβολή σας στη διάδοση του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Η προσφορά σας, πολύτιμη, σε ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, στο Μουσείο του Λούβρου. Ένα μουσείο στολίδι απαράμιλλης αισθητικής, πλούσιο σε εκθέματα της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στην ενασχόλησή σας με την αρχαιολογία, στην επαφή σας με τη χώρα μας, με τον πολιτισμό μας. H τακτοποίηση και η καταγραφή των γλυπτών του μουσείου των Δελφών, η συμμετοχή σας στις γαλλο-ελληνικές ανασκαφές που έγιναν στο αρχαίο γυμνάσιο των Δελφών και οι ανασκαφές σας στη Δήλο αποτελούν ένα τμήμα μόνο της σημαντικής σας συμβολής στη ανάδειξη του πολιτισμού μας.

Αναπτύξατε δράσεις εμπνεόμενες από τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίες, σε πείσμα των καιρών, καταδεικνύουν τη σημασία του πολιτισμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων που καλείται να διαχειριστεί σήμερα ο άνθρωπος.

Κύριε Martinez, ελπίζουμε να συνεχίσετε το έργο σας, με γνώμονα τη διάδοση της γνώσης αλλά και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Τα εγκαίνια της Εθνικής Πινακοθήκης, όπως και η έκθεση «Παρίσι- Αθήνα, η γέννηση της νέας Ελλάδας», με την οποία το Μουσείο του Λούβρου τιμά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τον άρρηκτο δεσμό φιλίας των δύο χωρών μας.»

Ο κύριος Martinez ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την μεγάλη τιμή που του έκανε, τονίζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη εμπειρία του από την περίοδο που έκανε ανασκαφές στη Δήλο και τους Δελφούς. Τέλος, επεσήμανε ότι στο πρόσωπό του τιμάται επίσης η Γαλλία, αλλά και ο γαλλικός φιλελληνισμός.

Παρόντες στην τελετή επίδοσης του Παρασήμου ήταν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Πρέσβυς της Γαλλικής Δημοκρατίας Patrick Maisonnave, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού Αναστασία Λαζαρίδου, η Διευθύντρια Εφορίας Αρχαιοτήτων Νομού Φωκίδας Αθανασία Ψάλτη και η Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Veronique Chankowski.