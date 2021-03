Κόσμος

Μπλίνκεν σε Τσαβούσογλου: στηρίζουμε τις διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας – Τουρκίας

Αιχμές του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στον Τούρκο ομόλογο του, με αναφορές σε Δημοκρατία κι ανθρώπινα δικαιώματα.

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη στήριξή του για τις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα και τόνισε τη σημασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Συνάντησα τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα στις Βρυξέλλες. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με τον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, εξέφρασα τη στήριξή μας για τις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα και τόνισα τη σημασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Μπλίνκεν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι είχε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για όλες τις πλευρές των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων στην πρώτη δια ζώσης συνάντησή τους μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου συναντήθηκαν στο κτίριο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και συζήτησαν τη διένεξη σχετικά με την αγορά από την Άγκυρα ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, τις συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη, καθώς και την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.