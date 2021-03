Πολιτισμός

Το Μαξίμου γεμίζει με έργα Τέχνης από Έλληνες δημιουργούς (εικόνες)

Οι ξένοι επισκέπτες του Πρωθυπουργικού Μεγάρου θα έρχονται σε άμεση επαφή με την καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου μας.

Το Μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τιμώντας τους Έλληνες δημιουργούς. Έτσι, στο πρότυπο πολλών ανά τον κόσμο προεδρικών και πρωθυπουργικών γραφείων, οι ξένοι επισκέπτες του Μεγάρου θα έρχονται σε επαφή με την ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή.

Με τη μορφή δανεισμού, έργα από εθνικές συλλογές, μουσεία και προσωπικά αρχεία καλλιτεχνών θα φιλοξενούνται, με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο, στην έδρα του πρωθυπουργού της Ελλάδας. Τα έργα θα ανανεώνονται τακτικά, καλύπτοντας διαφορετικές χρονικές περιόδους. Και θα περιλαμβάνουν ποικίλες μορφές τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία. Αλλά και αντικείμενα του σύγχρονου design, όπως και δείγματα λαϊκής τέχνης. Από διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, με έμφαση στις Ελληνίδες δημιουργούς.

Στην πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, συνεισφέρουν με έργα από τις συλλογές τους: η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, η Βουλή των Ελλήνων, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το MOMus-Μουσείο 'Αλεξ Μυλωνά, το Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυμα Τakis - Κέντρο Ερευνών για τις Τέχνες και τις Επιστήμες, ο Δήμος Αργοστολίου, ο Οργανισμός Ελληνικής Διασποράς και το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.