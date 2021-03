Πολιτική

Κόντρα Βορίδη - Τσίπρα για τις διαδηλώσεις

Πυρά προς την αξιωματική αντιπολίτευση εξαπολύει ο Υπ. Εσωτερικών. Τι απαντούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Για εκβιασμό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση έκανε λόγο στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης μιλώντας για τις διαδηλώσεις τις οποίες, όπως λέει, διοργανώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εξέφρασε την αντίθεση του στην πρόταση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για ένα μορατόριουμ, λέγοντας πώς «είμαι βεβαίως και προσωπικά και κυβερνητικά αντίθετος. Λέμε εξωφρενικά πράγματα, να σταματήσει η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να ασκεί νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για να συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν να καλούν σε διαδηλώσεις; Θα σταματήσει η κυβέρνηση να κάνει το έργο για το οποίο έχει εκλεγεί να κάνει ή αλλιώς θα καλώ σε διαδηλώσεις, άρα θα ενισχύεται η διασπορά και επομένως θα το βρίσκεται μπροστά σας;. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως, «δεν γίνεται να σταματήσω να νομοθετώ για τον εσωτερικό έλεγχο και την αντιμετώπιση της διαφοράς γιατί θα στεναχωρηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σταματήσουμε να κάνουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου γιατί μας απειλεί ότι θα κάνει διαδηλώσεις;». Παράλληλα, ο κ. Βορίδης είπε ότι υπάρχει μια σταθερή επικριτική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανάγοντας σε δήθεν συστηματικό πρόβλημα την αστυνομική βία. Ο υπουργός, τόνισε πως δεν υπάρχει συστηματικό πρόβλημα, αντιθέτως υπάρχουν μηχανισμοί έλεγχοι της αστυνομίας όπου όπως σημείωσε, σε ένα σώμα χιλιάδων ανθρώπων θα υπάρξουν και λάθη και άνθρωποι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπογράμμισε όμως ότι ελέγχονται.

Η απάντηση της Κουμουνδούρου

«Δεν είμαστε γενικά υπέρ των διαδηλώσεων, αναγνωρίζω μία επιτυχία της κυβέρνησης να κάνει το μαύρο άσπρο» είπε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας. Αυτό που κατάφερε να περάσει η κυβέρνηση, είπε ο κ.Τσίπρας, είναι περίπου το ίδιο πράγμα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όσον αφορά το αποτύπωμα που έχουν στην διασπορά της COVID 19,ενώ ο ίδιος, σημείωσε πως παρότι δεν είναι γιατρός, εάν ληφθεί υπόψιν ένα πρωινό στους σταθμούς του μετρό, το αποτύπωμα στη διασπορά θα είναι πολλαπλάσιο από όλες μαζί τις διαδηλώσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες.

Η πολιτική μας και η γραμμή μας γενικά, πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να κάνουμε διαδηλώσεις,απαντώντας για τις 360 διαδηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ότι πιο πολύ δημιούργησε πρόβλημα η αστυνομία σε κάποιες από αυτές παρά οι διαδηλωτές, αναφερόμενος στις τηρούμενες αποστάσεις και στη χρήση μάσκας. Σε ερώτηση για την εξέλιξη της ομόφωνης ψήφισης για το Ελληνικό εν μέσω καυγά στη βουλή, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία είχε πολλά θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε, ανάμεσα τους το θέμα της Πειραιώς, το θέμα της Sisco, αλλά και το θέμα του Ελληνικού.