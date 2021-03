Life

Τσάφου: Αηδίασα από τις καταγγελίες - Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ηθοποιός για την τηλεόραση, το «Καφέ της Χαράς» και τις βόλτες της με το μηχανάκι, αλλά και την εξομολόγηση της Τζένης Μπότση στην ίδια για όσα καταγγέλλει.