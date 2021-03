Κόσμος

Η AstraZeneca έκρυβε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου σε αποθήκες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποσότητα των εμβολίων που βρέθηκαν , μετά από εντολή για έρευνα του Ιταλού Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, είναι ίση σύνολο των εμβολίων που έχουν παραδοθεί στην ΕΕ.

«Η AstraZeneca κρύβει 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου στην Ιταλία», τιτλοφορεί άρθρο της η εφημερίδα του Τορίνο La Stampa. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, πρόκειται για πάνω από 29 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca κατά του κορονοϊού , οι οποίες φέρονται να βρίσκονται σε βιομηχανία έξω από την Ρώμη, στην περιοχή του Ανάνι, και να μην προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά για εκείνη της Βρετανίας.

Η La Stampa γράφει ότι τον «θησαυρό» αυτό εντόπισαν οι ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες ειδοποίησαν τις ιταλικές. Συγκεκριμένα το όλο θέμα ήρθε στο φως, όπως αναφέρεται, κατά την επίσκεψη του ευρωπαίου επιτρόπου αρμόδιου για την εσωτερική αγορά Τιερί Μπρετόν στην παραγωγική μονάδα εμβολίων που βρίσκεται στο Χάλιξ της Ολλανδίας -- απ΄όπου και, σύμφωνα με την εφημερίδα του Τορίνο, εστάλησαν περίπου έξι εκατομμύρια δόσεις ΑstraaZeneca για την πρώτη δόση εμβολιασμού των πολιτών στη Βρετανία.

Η βιομηχανία του Ανάνι εμφιαλώνει τα εμβόλια, τα οποία στην συνέχεια είναι έτοιμα να σταλούν στους διάφορους παραλήπτες. Σύμφωνα με ό,τι φέρονται να ανακάλυψαν οι ευρωπαϊκές αρχές, πολλές από τις φιάλες εμβολίου, που βρίσκονται στο Ανάνι, περιέχουν το σκεύασμα της AstraZeneca, το οποίο παράχθηκε στο Χάλιξ της Ολλανδίας. Η υποψία είναι ότι ο τελικός στόχος είναι να μπορέσει να παρασχεθεί, με τον τρόπο αυτό, η δεύτερη δόση αναγκαία για τον εμβολιασμό του πληθυσμού στην Βρετανία.

Η La Stampa υπενθυμίζει ότι αρχικά η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία είχε δεσμευθεί να παραδώσει στην ΕΕ 120 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τώρα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να σεβαστεί ούτε την τελευταία της υπόσχεση για παράδοση τριάντα εκατομμυρίων δόσεων.