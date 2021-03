Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΟΠΥΥ: μεγαλώνει η λίστα των αιτημάτων που διεκπεραιώνονται ψηφιακά

Δείτε ποια νέα αιτήματα προστέθηκαν στη σχετική λίστα και ποια θα ακολουθήσουν. Βήμα προς βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης.

Στην ψηφιοποίηση περισσότερων αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ προχωρούν με την υπ’ αρ. 10040/17-03-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/19-03-2021) οι Υπουργοί Υγείας Βασίλης Κικίλιας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Έτσι, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του atomika-aitimata.gov.gr, τα αιτήματα για αποζημίωση που αφορούν:

δαπάνες για προμήθεια οπτικών ειδών

δαπάνες μετακίνησης για διενέργεια συνεδριών αιμοκάθαρσης και

δαπάνες μετακίνησης για διενέργεια μεταγγίσεων αίματος, αφαιμαξομεταγγίσεων ή αφαιμάξεων σε δικαιούχους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Επιπλέον, επεκτείνεται για όλους (παιδιά, εφήβους και ενήλικες) η ψηφιακή διαδικασία υποβολής ατομικών αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία). Η λειτουργία της πλατφόρμας είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2020 μόνο για προστατευόμενα μέλη, διευκολύνοντας την καθημερινότητα οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται σε αυτές τις ειδικές θεραπείες.

Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω διαδικασίες χωρίς να μεταβαίνουν στην Υπηρεσία και χωρίς να περιμένουν σε ουρές. Το όφελος μεγιστοποιείται ειδικά για όσους πολίτες υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες, άρα χρειάζεται περιοδικά να επαναλαμβάνουν και τα αιτήματα προς τον ΕΟΠΥΥ.

Μεγάλο είναι επίσης το όφελος για την ίδια την Υπηρεσία, η οποία μειώνει τη γραφειοκρατία και μπορεί να ελέγχει και να διεκπεραιώνει ταχύτερα και ακριβέστερα τα αιτήματα που υποβάλλονται.

Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με απλό και λειτουργικό τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο atomika-aitimata.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους (ή τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους) και υποβάλλουν την αίτηση αναρτώντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και καταχωρώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Στη συνέχεια η Υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά χωρίς άλλη ενέργεια των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου και των παρεχομένων υπηρεσιών στα ΚΕΠ, οι παραπάνω διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν με φυσικό τρόπο τα αιτήματα για αποζημίωση και προς τα ΚΕΠ, τα οποία με τη σειρά τους θα τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς τον ΕΟΠΥΥ.

Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ψηφιοποιηθεί το σύνολο των ατομικών αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα:

αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία

αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για λόγους υγείας, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του

αποζημίωση δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς

αποζημίωση δαπάνης για προμήθεια περούκας

αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη για πάσχοντες από κοιλιοκάκη

αποζημίωση δαπανών για διενέργεια λογοθεραπειών, εργοθεραπειών και ψυχοθεραπειών (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων)

αποζημίωση λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας

καταβολή εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης αντί μαιευτικής περίθαλψης, στην περίπτωση τοκετού κατ’ οίκον.