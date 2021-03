Οικονομία

Σταϊκούρας: νέα μέτρα στήριξης για Εστίαση και Τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΥΠΟΙΚ προέβλεψε ότι το 2021 θα αυξηθούν, έλλειμα και χρέος.

Ένα πλέγμα μέτρων στήριξης για τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού με πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επεκταθούν αυτά τα μέτρα στήριξης και σε άλλους κλάδους εάν υπάρχουν οι δυνατότητες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κ. Σταϊκούρας εκτίμησε, εξάλλου, ότι ο τουρισμός θα κινηθεί εφέτος σε περίπου διπλάσια επίπεδα από το 2020 και θα φτάσει στο 50% του 2019.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κάθε εβδομάδα του τρέχοντος lockdown κοστίζει περίπου 750 εκατ. ευρώ. Τόνισε δε, πως είναι σημαντικό να ασκείται υπεύθυνη οικονομική πολιτική με δημοσιονομική ευελιξία αλλά όχι εκτροχιασμό, ώστε να μπορεί η χωρά να δανείζεται φθηνά. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ήδη το υπουργείο έχει ανακοινώσει μέτρα 2,5 δισ. ευρώ εφέτος για τη στήριξη της οικονομίας, σημειώνοντας ότι ο λογαριασμός αυτός θα μεγαλώσει.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, προειδοποίησε ότι θα μεγαλώσουν το έλλειμμα και το χρέος εφέτος και θέλει προσοχή απέναντι στις αγορές. Ωστόσο, χαρακτήρισε πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν επιστρέψει στις τράπεζες καταθέσεις 20 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 δισ. ευρώ προέρχονται από ιδιώτες.