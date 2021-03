Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: Το Δρομοκαΐτειο έχει μεταβληθεί σε “αποθήκη ψυχών” (εικόνες)

Τι απαντάει η Διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, στην καταγγελία ότι ασθενείς θετικοί στον ιό νοσηλεύονται μαζί με τους υπόλοιπους.

Βίντεο με τα οποία αποκαλύπτονται οι δραματικές συνθήκες που επικρατούν στο Δρομοκαΐτειο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, δίνει στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ και ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος κάνει λόγο για "αποθήκη ψυχών". Μάλιστα η ΠΟΕΔΗΝ ζητεί να παρέμβει άμεσα εισαγγελέας προκειμένου να σωθούν οι ψυχικά πάσχοντες ασθενείς με κορονοϊό.

Όπως τονίζει άλλωστε, έχουν ήδη πεθάνει δύο άτομα, 12 είναι σε νοσοκομεία με βαριά συμπτώματα, ενώ 36 ψυχικά ασθενείς με κορονοϊό εξακολουθούν να βρίσκονται στο γηροψυχιατρικό τμήμα με απαράδεκτες συνθήκες. Σε άλλο τμήμα, όπως υποστηρίζεται, νοσηλεύονται ψυχικά πάσχοντες ασθενείς, όλοι μαζί, θετικοί και αρνητικοί στον ιό, κάτι που αποτυπώνεται και στα βίντεο.

Στο μεταξύ, όπως φαίνεται στα πλάνα στο δωμάτιο βρίσκονται δύο και τρεις ασθενείς μαζί, ενώ σακούλες με ρούχα και σκουπίδια είναι πεταμένα στο πάτωμα.

Ανακοίνωση από τη διοίκηση του Δρομοκαΐτειου για τα περιστατικά κορονοϊού

Η διοίκηση του Νοσοκομείου, Σχετικά με τα περιστατικά λοίμωξης COVID-19 στο Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» και τη διαχείρισή τους, διευκρινίζει σε ανακοίνωση τα εξής:

Από την έναρξή της πανδημίας ως σήμερα, έχουν ανιχνευθεί συνολικά 71 κρούσματα λοίμωξης COVID-19, εκ των οποίων τα 57 αφορούν ασθενείς με ήπια συμπτώματα οι οποίοι παραμένουν σε δομές του Νοσοκομείου.

Τα πρώτα κρούσματα παρουσιάστηκαν στο Γηροψυχιατρικό Τμήμα «Γεμέλειο» το οποίο διαμορφώθηκε άμεσα για νοσηλεία ασθενών COVID-19 με ήπια συμπτωματολογία.

Πραγματοποιήθηκαν rapid test και μοριακός έλεγχος σε όλους τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό και οι ασθενείς διαχωρίστηκαν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν επιδείνωση των συμπτωμάτων αποφασίστηκε να διακομίζονται άμεσα σε Γενικά Νοσοκομεία με Κλινικές COVID-19.

Συνολικά, 12 άτομα έχουν μεταφερθεί μέχρι σήμερα και νοσηλεύονται σε Κλινικές COVID-19 Γενικών Νοσοκομείων (Σωτηρία, Αττικό, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Ασκληπιείο). Δυστυχώς, δύο ασθενείς απεβίωσαν.

Επίσης, νοσούν έξι άτομα του προσωπικού. Ο εμβολιασμός του προσωπικού ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι εμβολιασμένο το 70% του ιατρικού προσωπικού και το 30% του νοσηλευτικού προσωπικού.

Στο «Δρομοκαΐτειο» εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί από τις 26/11/2020, με απόφαση της Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας Ζωής Ράπτη. Μεταξύ αυτών, είναι οι συνεχείς έλεγχοι με τεστ, απαγόρευση επισκεπτηρίων, μείωση ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων, αναστολή λειτουργίας Νοσοκομείων Ημέρας.

Ο συνολικός αριθμός των ασθενών του «Δρομοκαϊτείου» στις 22/3/2021 ανέρχονταν στους 347, εκ των οποίων 205 ασθενείς νοσηλεύονται εντός και 142 φιλοξενούνται σε δομές αποκατάστασης.

Τέλος, με σκοπό την αποσυμφόρηση των Κλινικών και με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διασποράς του SARS-CoV-2, το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί τη μεταφορά ασθενών που δεν έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό σε ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς.