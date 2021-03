Κόσμος

Γερμανία: υποχώρηση Μέρκελ για αυστηρό lockdown το Πάσχα

Μετά τις σφορδρές επικρίσεις και τις αντιδράσεις, η Καγκελάριος πήρε πίσω το σχέδιο της.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ πήρε πίσω το σχέδιο για αυστηρότερο lockdown το Πάσχα στη Γερμανία.

Την είδηση μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο γερμανικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι η Άγκελα Μέρκελ και οι ηγέτες των κρατιδίων είχαν δεχθεί έντονες επικρίσεις όταν συμφώνησαν να παρατείνουν τα περιοριστικά μέτρα στη χώρα μέχρι τις 18 Απριλίου, και να τα αυστηροποιήσουν το Πάσχα, δηλαδή από 1 έως 5 Απριλίου.