Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων: εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (εικόνες)

Εκατοντάδες σημαίες και χιλιάδες λουλούδια, μεταξύ άλλων, στολίζουν την πρωτεύουσα της Ελλάδας για τη μεγάλη γιορτή.

«Ξεχωριστό χρώμα αποκτά η Αθήνα για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Με τα χρώματα της Ελλάδας και της Άνοιξης, με φως και λάμψη, γίνεται οικοδέσποινα και μοιράζει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του και συνεχίζει.

«Στο Σύνταγμα, στην πλατεία με τον υψηλότερο συμβολισμό για την πόλη και τη χώρα, 5.000 λουλούδια και πράσινο σχηματίζουν την ελληνική σημαία σε επιφάνεια 144 τ.μ. Μία σύνθεση που δημιούργησαν οι γεωπόνοι και οι τεχνικοί του Δήμου Αθηναίων και περιστοιχίζεται από ειδικά φωτιζόμενες εξέδρες με 200 σημαίες, μία για κάθε έτος μετά την επανάσταση, που συμβολίζουν τους αγώνες και την πορεία του έθνους στο χρόνο και την παγκόσμια ιστορία μέχρι σήμερα.

Τους κεντρικούς δρόμους της πόλης κοσμούν 800 σημαίες και 400 θυρεοί, ντύνοντας στα γαλανόλευκα ολόκληρη τη διαδρομή τους, ενώ, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, πλατείες, παρτέρια και πάρκα, αποκτούν περισσότερο χρώμα από λουλούδια και φυτά.

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας φωτίζονται τα σιντριβάνια της πόλης που πολύ πρόσφατα ανακατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν, με αποκορύφωμα το πλέον συμβολικό σιντριβάνι της Αθήνας στην ολοκαίνουργια πλατεία Ομονοίας.

Το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου της Αθήνας, με ένα εκπληκτικό 3D mapping, τυλίγεται από την ελληνική σημαία και φωτίζεται από τη λάμψη των χρωμάτων της.

Η πόλη προετοιμάζεται για μία μοναδική γιορτή, προσαρμοσμένη στις υγειονομικές συνθήκες, έχοντας φροντίσει για την απολύμανση, τον καθαρισμό και τον καλλωπισμό όλων των σημείων της», καταλήγει το σχετικό Δελτίο Τύπου.

