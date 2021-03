Life

Fleetwood Mac: Κυκλοφορούν ξανά τα πρώτα άλμπουμ τους (βίντεο)

Η αναβίωση του δισκογραφικού παρελθόντος τους είναι γεγονός

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Christine McVie των Fleetwood Mac υπαινίχθηκε στο BBC ότι η μπάντα ενδέχεται να κάνει και πάλι τουρνέ, αλλά χωρίς τη Stevie Nicks ή τον John McVie. Μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone, παραδέχθηκε ότι αυτό που είπε ήταν μια «θρασεία απάντηση» σε ερώτηση για το μέλλον του συγκροτήματος· και όχι, υποχρεωτικά, αλήθεια. Αν και το μέλλον των Fleetwood Mac ως μπάντα σε τουρνέ είναι στον αέρα, η αναβίωση του δισκογραφικού παρελθόντος τους είναι γεγονός: ήδη η αναγεννημένη θρυλική δισκογραφική εταιρεία Blue Horizon έχει προχωρήσει σε επανέκδοση, σε βινύλιο, των τριών πρώτων άλμπουμ τους.

Η Blue Horizon επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη δισκογραφική καριέρα των Fleetwood Mac και εξέδωσε δίσκους με την προηγούμενη μπάντα της Christine McVie, τους Chicken Shack, μαζί με σιγκλ και άλμπουμ κλασικών Μαύρων μπλουζ μουσικών, ήταν, τη δεκαετία του 1960, το επίκεντρο της έκρηξης της βρετανικής μπλουζ σκηνής. Τώρα, πάνω από μισό αιώνα αργότερα, η εταιρεία αναγεννήθηκε στα χέρια του θρύλου της δισκογραφικής βιομηχανίας – και για χρόνια εταίρου στην παλιά Blue Horizon –, του Seymour Stein, ο οποίος συνεργάζεται με τον Matthew Johnson, συνιδρυτή της δισκογραφικής Fat Possum (που μας γνώρισε τους The Black Keys).

Τα άλμπουμ των Fleetwood Mac που ξανακυκλοφόρησε η αναγεννημένη Blue Horizon είναι το Fleetwood Mac και το Mr. Wonderful (και τα δύο, του 1968) καθώς και το The Pious Bird of Good Omen του 1969· το τελευταίο είναι μια συλλογή από σιγκλ και B-sides η οποία περιλαμβάνει το κλασικό ινστρουμένταλ «Albatross» και το «Black Magic Woman» του Peter Green (που αργότερα, το έπλασε εκ νέου ο Carlos Santana).

Θα ακολουθήσουν και άλλα από τον κατάλογο του συγκροτήματος. «Ο Bukka White (σ.σ. ο μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδιστής Booker T. Washington) και κάποιοι άλλοι δίσκοι που έβγαλε η Blue Horizon είναι σπουδαίοι. Οπότε, βεβαίως και είπα “ναι”. Πολλοί από αυτούς του δίσκους δεν ήταν διαθέσιμοι και πρέπει να τους βγάλουμε» δήλωσε ο Matthew Johnson