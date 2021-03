Τεχνολογία - Επιστήμη

Application για το 1821 από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ

Οδηγός περιήγησης σε τόπους και αξιοθέατα, τα οποία συνδέονται με σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια νέα εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, ειδικά για την προβολή σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος σχετικών με το 1821, ανέπτυξαν το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμεύσει σαν οδηγός περιήγησης σε τόπους και αξιοθέατα ανά την Ελλάδα τα οποία συνδέονται με σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.

Η εφαρμογή για το 1821 προσφέρεται δωρεάν. Η παρουσίασή της εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για τον εορτασμό της 200ής επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση και προβολή της ιστορικής μνήμης, σε συνάρτηση με την τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν στο Google Play (εδώ) και στο App Store (εδώ) και περιλαμβάνει:

• Μουσεία ανά την Ελλάδα τα οποία σχετίζονται με τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

• Σημεία Ενδιαφέροντος, όπως ηρώα, μνημεία μαχών, φυσικά αξιοθέατα κ.λπ. όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα, κτίρια τα οποία σχετίζονται με τη συμβολή αγωνιστών, Ελλήνων και ξένων, στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας.

• Μοναστήρια ανά την ελληνική επικράτεια, τα οποία συνδέονται με την εθνεγερσία κατά την Επανάσταση αλλά και τα προεπαναστατικά χρόνια.

Η εφαρμογή για το 1821 προς το παρόν διατίθεται στην ελληνική γλώσσα ενώ η αγγλόφωνη έκδοσή της βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Ως μέσο διεθνούς διάδοσης της γνώσης γύρω από την Επανάσταση του 1821, το νέο app αναδεικνύει τη δράση ξένων περιηγητών και φιλελλήνων υπέρ του αγώνα για την ελευθερία. Κατ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται για τους αλλοδαπούς τουρίστες ένας επιπλέον λόγος επίσκεψης στην Ελλάδα.

Μέσω της ψηφιακής ανάπτυξης και της ανάδειξης καινούργιου και πρωτότυπου περιεχομένου, το νέο app για το 1821 προβλέπεται να ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό. Παράλληλα θα συμβάλει στην ενίσχυση του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα. Πέραν των ειδικών συνθηκών οι οποίες ισχύουν κατά το τρέχον διάστημα λόγω της πανδημίας, η προώθηση εναλλακτικών κινήτρων για τον τουρισμό, όπως η εμβάθυνση στη ζωντανή ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, εύχρηστα και λειτουργικά, όπως η νέα εφαρμογή για το 1821, υλοποιείται ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον περιορισμό της εποχικότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού.

Σχετικά με τη νέα εφαρμογή, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «ο Ελληνικός Τουρισμός συντονίζεται πλήρως με τον εορτασμό της 200ής επετείου της Επανάστασης του '21. Με την καινούργια ψηφιακή εφαρμογή, ειδικά για την προβολή των τόπων που συνδέθηκαν με πρόσωπα και εξελίξεις του αγώνα για την Ανεξαρτησία, τιμούμε την ιστορική μας κληρονομιά με ένα σύγχρονο και άμεσα προσβάσιμο τρόπο. Η εθνική μας υπερηφάνεια για τις θυσίες και τα επιτεύγματα των προγόνων μας διαδίδεται σε κάθε τουρίστα και προβάλλει την Ελλάδα, όχι μόνο ως προορισμό, αλλά και ως ιδέα. Πάνω από όλα, ως σύμβολο ελευθερίας».

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κυρία Άντζελα Γκερέκου δήλωσε: «Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση αποτελεί για τον ΕΟΤ, όπως και για ολόκληρη την Ελλάδα, κορυφαία στιγμή εθνικής μνήμης και συνείδησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΤ στηρίζει ενεργά μια σειρά δράσεων επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα, που συχνά με καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης, αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η προβολή και η προώθηση των παραπάνω δράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμβάλλει στην ενδυνάμωση όχι μόνο της εθνικής αλλά και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει την ελληνική περιφέρεια, συστήνοντας στον επισκέπτη μια σειρά από ελληνικούς προορισμούς, που υπήρξαν ιστορικά τοπόσημα για τη διεξαγωγή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας».