Πολιτική

Τι θα πουν Μητσοτάκης - Μπάιντεν την 25η Μαρτίου

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την υψηλού συμβολισμού, αλλά και καίριας σημασίας συζήτηση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό

Κυβερνητικές πηγές, αναφορικά με το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ανήμερα την 25η Μαρτίου, σημείωναν ότι «Η επικοινωνία, ανήμερα μάλιστα της 25ης Μαρτίου και του ισχυρού συμβολισμού που αυτή εκπέμπει, επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η επικοινωνία θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης, μετά την συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών.

Της τηλεφωνικής επικοινωνίας του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ θα έχει προηγηθεί ένα πολύ θερμό βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. Μπάιντεν για την 25η Μαρτίου και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς και για τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.