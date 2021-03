Life

“Άγριες Μέλισσες”: ταξίδι στον χρόνο την Τετάρτη (εικόνες)

Καθηλωτικό το αποψινό επεισόδιο, στο οποίο θα δοθούν όλες οι απαντήσεις για την πραγματική σχέση του Βόσκαρη με τους Σεβαστούς.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Με ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο που θα δώσει όλες τις απαντήσεις για το ποια είναι πραγματικά η σχέση του Βόσκαρη με τον Δούκα Σεβαστό.

Θα πάρει τις απαντήσεις που περιμένει ο Βόσκαρης ή η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από αυτή που νομίζει;

Διαφάνι 1920…

Μια πλεκτάνη εις βάρος μιας άτυχης γυναίκας κι ένας φόνος θα γίνουν η αρχή του κακού για το σπίτι των Σεβαστών…

Στο αρχοντικό των Σεβαστών, η γιαγιά του Δούκα, Αννέζω, είναι βαριά άρρωστη. Ο πατέρας του, Σέργιος Σεβαστός, είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει τη ζωή της μητέρας του. Ο νεαρός τότε Δούκας έρχεται αντιμέτωπος με το σκληρό πρόσωπο του πατέρα του και παίρνει τα πρώτα του μαθήματα για το τι σημαίνει να είσαι ένας Σεβαστός. Η Ελένη Σταμίρη, η γιαγιά της Ελένης, παλεύει να τα φέρει βόλτα με τον γιο της, Γιώργη, ο οποίος θέλει να ζητήσει από τον Σεβαστό να αγοράσει 30 στρέμματα από τα άσπαρτά του για να τα καλλιεργήσει κάτι, όμως, που τη βρίσκει αντίθετη γιατί δεν θέλει να μπλέξουν με μεγαλοτσιφλικάδες.

Οι ζωές των Σεβαστών και της Σταμίρη μπλέκονται με τους γονείς του Βόσκαρη και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο…





ΡΟΛΟΙ - ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΑΝΝΕΖΩ: Όλγα Δαμάνη

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ: Κώστας Ανταλόπουλος

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥ: Όλγα Σπυράκη

ΡΗΓΑΣ ΒΟΣΚΑΡΗΣ: Νίκος Ιωαννίδης

ΕΛΕΝΗ ΒΌΣΚΑΡΗ: Έλενα Μεγγρέλη

ΣΤΑΜΙΡΗ ΕΛΕΝΗ: Ειρήνη Δράκου

ΓΙΩΡΓΗΣ: Κώστας Νίκουλης

ΔΟΥΚΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ: Στρατής Χατζησταματίου

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ: Λάμπρος Πέγκας

ΑΓΟΡΙΤΣΑ: Σπύρου Λένα

ΓΙΑΤΡΟΣ: Χαλβατζάρας Χρήστος

