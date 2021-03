Life

“The 2Night Show”: εκλεκτή παρέα την Τετάρτη (εικόνες)

Ενδιαφέροντες καλεσμένοι αποκαλύπτουν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου σημαντικές στιγμές από την επαγγελματική και την προσωπική τους διαδρομή.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Ο πετυχημένος παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» μιλά για την πολυετή πορεία του στη δημοσιογραφία και περιγράφει το παρασκήνιο από περιστατικά που βίωσε και έγιναν ανέκδοτες ιστορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Πώς είναι η σχέση του με τη συμπαρουσιάστριά του Ανθή Βούλγαρη; Τι λέει για την επιστροφή του στο Mega; Ποια είναι τα συναισθήματά του για τον γιο του; Μετανιώνει για τις οικογενειακές στιγμές που έχασε λόγω της δουλειάς του;

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται στην εκπομπή και μας ταξιδεύει με την καινούργια του επιτυχία «Τελευταία Αγκαλιά», που υπογράφουν ο Αναστάσιος Ράμμος και ο Τόνι Μαυρίδης. Επίσης, αναφέρεται στον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, εξηγεί τον λόγο που αποφεύγει να τραγουδάει τα τραγούδια του, και αποκαλύπτει τα ενθύμια που έχει κρατήσει από εκείνον.

Περιγράφει πώς είναι η ζωή ενός τρίτεκνου πατέρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής ένα ποτ πουρί με τις μεγάλες του επιτυχίες.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Μαριαλένα Ροζάκη, η «Αρετή» από το «Καφέ Της Χαράς». Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλά για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, επηρεασμένη από την ηθοποιό μητέρα της, Ιλιάδα Λαμπρίδου.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στον θείο της, Mάικ Ροζάκη, του θρυλικού συγκροτήματος «The CHARMS» και αποκαλύπτει τη μεγάλη της αγάπη στη μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι.

