Θάσος: Τα χιόνια “σκέπασαν” το νησί (βίντεο)

Πρωτοφανής χιονόπτωση για την εποχή. Χρόνια είχαν οι κάτοικοι να δουν τόσο χιόνι στα τέλη Μαρτίου.

Εδώ και πολλά χρόνια είχαν να δουν να πέφτει τόσο χιόνι, οι κάτοικοι της Θάσου, στα τέλη Μαρτίου και πολλοί από αυτούς ξαφνιάστηκαν όταν περίπου στη 1 το μεσημέρι άρχισε να το… στρώνει για τα καλά.

Μέσα σε περίπου 1,5 ώρα, το χιόνι έφτασε σε πολλά σημεία τα 8-10 εκατοστά, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από το μηδέν. Αποτέλεσμα ήταν πολλά αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν στον δρόμο Λιμένα-Παναγίας, καθώς δεν είχαν προλάβει να χρησιμοποιήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο στο οδικό δίκτυο κοντά στο χωριό της Παναγίας, όπου το μεγαλύτερο υψόμετρο δημιουργούσε ευνοϊκότερες συνθήκες για τη χιονοκάλυψη. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα αλλά και η διακοπή της χιονόπτωσης λίγο μετά τις 14:30, βοήθησε ώστε να ξεπεραστούν τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργήθηκαν.

Πηγή: grtimes.gr