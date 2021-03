Κοινωνία

25η Μαρτίου - Μετρό: Διήμερο “λουκέτο” σε σταθμούς

Ποιοι σταθμοί και για πόσες ώρες θα παραμείνουν κλειστοί.

Με νεότερη εντολή της Αστυνομίας δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα δρομολόγια του Μετρό από Νίκαια προς Αεροδρόμιο στις 18.31, καθώς και τα δρομολόγια από Αεροδρόμιο προς Νίκαια στις 19,02 και 19.32.

Επίσης, για αύριο με εντολή της Αστυνομίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 25 Μαρτίου, από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Ομόνοια», «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα», «Μοναστηράκι», «Ευαγγελισμός», «Ακρόπολη» και «Συγγρού- Φιξ».

Τα δρομολόγια του Τραμ, αύριο, θα πραγματοποιούνται από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι νεωτέρας, με τερματικό σταθμό τη στάση Κασομούλη στο Ν. Κόσμο. Δηλαδή δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στο τμήμα Κασομούλη-Σύνταγμα.