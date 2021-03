Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μισούστιν: Στο χέρι μας να βαδίσουν πολύ μακριά οι ελληνορωσικές σχέσεις

Δεν ξεχνάμε την προσήλωσή σας στο Δίκαιο της Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Επίσκεψη ξεχωριστής σημασίας, χαρακτήρισε την παρουσία του Ρώσου πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν στην Ελλάδα για τους εορτασμούς των 200 ετών από την έναρξη της Eπανάστασης του 1821, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου και συμπλήρωσε πως «αλλωστε, το 2021 έχει ανακηρυχθεί και έτος ιστορίας Ελλάδος - Ρωσίας».

«Οι σχέσεις των δυο χωρών μας έρχονται από πολύ μακριά και είναι στο χέρι μας να βαδίσουν και πολύ μακριά γιατί μάς συνδέουν η ιστορία, ο πολιτισμός, η κοινή μας θρησκεία, δεσμοί που ξεκίνησαν από το Βυζάντιο, δυνάμωσαν μέσω των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας και έγιναν συμμαχία με το ξέσπασμα του αγώνα του 1821» επισήμανε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, αναφέροντας πως «από τη Ρωσία εκκίνησε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ενώ ο Αλέξανδρος Πούσκιν είχε δώσει πρώτος το σύνθημα με το ποίημα «Εμπρός Ελλάδα» που έγραψε ακριβώς πριν από 200 χρόνια, στις 25 Μαρτίου 1821».

Συνεχίζοντας την αναδρομή του διαχρονικά στις σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Στο πέρασμα του καιρού οι διεθνείς συσχετισμοί και οι γεωπολιτικές συγκυρίες έφεραν τις χώρες περισσότερο ή λιγότερο κοντά. Ποτέ, ωστόσο, δεν κατέλυσαν τους ιστορικούς δεσμούς των λαών μας. Για αυτό και στις μεγάλες δοκιμασίες της ανθρωπότητας βρεθήκαμε μαζί».

Αναγνωρίζουμε ότι η Ρωσία αποτελεί σοβαρό παράγοντα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η οποία οφείλει να οικοδομείται μέσω συνεργατικών και όχι ανταγωνιστικών σχέσεων με σεβασμό σε κοινές αξίες όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόνισε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του.«Άλλωστε», συμπλήρωσε, «σύγχρονες προκλήσεις και ασύμμετρες απειλές όπως η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός, η από κοινού αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κοινή στάση και όχι με αντιπαράθεση. Και βέβαια η ιδιότητα της χώρας σας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σας επιφορτίζει κύριε πρωθυπουργέ και με την ευθύνη της διαφύλαξης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι καθήκον, δεν είναι προνόμιο».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε απευθυνόμενος στον Ρώσο πρωθυπουργό: «Και πάντα ακούμε με μεγάλη προσοχή τις θέσεις σας, ειδικά αυτές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Όπως η προσήλωσή σας στην ισχύ του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τη σταθερή υποστήριξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μια λύση του Κυπριακού βασισμένη σε ένα ενιαίο, διζωνικό, δικοινοτικό κράτος χωρίς ξένα στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως με τον κ. Μισούστιν συζήτησαν εκτενώς και άλλα θέματα, όπως «πως μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομική μας συνεργασία, να τονώσουμε το διμερές μας εμπόριο. Κοινή μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας και καθώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται πως μπορούμε το συντομότερο δυνατό να θέσουμε σε κίνηση τις ροές Ρώσων τουριστών στη χώρα μας».

Μισούστιν: Επιβεβαιώσαμε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για προώθηση κοινών έργων σε διάφορους τομείς

«Πρόκειται για κοινή εορτή για Ρωσία και Ελλάδα» είπε ξεκινώντας τις δικές του δηλώσεις, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, μετά την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. «Είναι συμβολικό πως ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, Ιωάννης Καποδίστριας» είπε και αναφέρθηκε στο παρόν, λέγοντας «Θα έχουμε το 4ο αφιερωματικό έτος ανάμεσα στις δύο χώρες, το έτος Ιστορίας. Σε λίγο θα δώσουμε την επίσημη έναρξη του έτους. Οι πολίτες των χωρών μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κοινή μας ιστορία».

Ο Ρώσος πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη πως «επιβεβαιώσαμε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για προώθηση κοινών έργων σε διάφορους τομείς. Ο κορονοϊος επηρέασε πολλές συνεργασίες. Το κοινό εμπόριο μειώθηκε κατά το ένα τρίτο. Ζημιώθηκε πολύ ο τουρισμός. Η Ελλάδα ανοίγει σταδιακά τα σύνορα της, αυτό, όμως πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Η μικτή διυπουργική επιτροπή για οικονομική και βιομηχανική συνεργασία θα πρέπει να πάρει μέτρα για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας».

Ο κ. Μισούστιν συμπλήρωσε ακόμα πως στην «ατζέντα μας υπάρχουν συμφωνίες για υγεία, τεχνολογία, πληροφορική. Θα ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις και βάσει της σύγχρονης εικόνας και βάσει της ιστορίας και της παράδοσης μας. Να σας συγχαρώ ακόμη μία φορά για τη σημαντική επέτειο».