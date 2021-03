Πολιτική

Στην Αθήνα ο Πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του, Καμίλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης έφθασαν στη χώρα μας για να παραστούν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 17:30 το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Τον Πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του, υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές.

Αμέσως μετά την άφιξη, μετέβησαν στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, για να συμμετάσχουν στην ειδική επετειακή εκδήλωση των εγκαινίων του νέου κτιριακού συγκροτήματος. Μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσει ξενάγηση των υψηλών προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ακολούθως, στις 20:30 θα παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο πλαίσιο του δείπνου, θα υπάρξει προσφώνηση από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και αντιφωνήσεις των υψηλών προσκεκλημένων.

Ανήμερα της Εθνικής Εορτής, το ζεύγος θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υψηλών προσκεκλημένων.

Στη συνέχεια, στις 12:15, ο Πρίγκιπας Κάρολος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρίγκιπας Κάρολος θα μεταβεί στο Δημαρχείο των Αθηνών, όπου σε ειδική τελετή θα τον τιμήσει ο Δήμος Αθηναίων απονέμοντάς του το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών. Η απονομή θα γίνει από τον Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο του 1821.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης θα αναχωρήσει στις 14:45 από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, όπου κατά την αναχώρησή τους, θα τους αποχαιρετίσει ο Νίκος Δένδιας.