Εμβόλια - Κομισιόν: αυστηρότερος έλεγχος στις εξαγωγές

Το "μήνυμα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΑstraΖeneca και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Της Μαρίας Αρώνη

Αυστηρότερους κανόνες για τις εξαγωγές εμβολίων που παράγονται στην ΕΕ, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες που δεν τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το ζήτημα θα συζητηθεί αύριο στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Η Κομισιόν απειλεί ακόμα και με γενικευμένη απαγόρευση εμβολίων προς μία χώρα, αν χρειαστεί. Συγκεκριμένα προτείνει να μπει η αρχή της «αμοιβαιότητας» για τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες που και οι ίδιες παράγουν εμβόλια κατά του κορονοϊού ή πρώτες ύλες για τα εμβόλια. Με απλά λόγια, το μήνυμα είναι «θα συνεχίσουμε να στέλνουμε εμβόλια, μόνο αν μας δώσετε κι’ εσείς». Ένα μήνυμα που απευθύνεται πρωτίστως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΑstraΖeneca.

«Η ΕΕ έχει εξάγει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στο Η.Β. και το Η.Β. έχει εξάγει μηδέν δόσεις στην ΕΕ», δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου, Βλάντις Ντομπρόβσκις στη συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε, μάλιστα ότι από τις 120 εκατ. δόσεις που αρχικά προβλεπόταν να παραδώσει η εταιρεία στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο, τελικά υποσχέθηκε 30 εκατομμύρια, αλλά ακόμα και σήμερα η εταιρεία απέχει από την επίτευξη αυτού του στόχου. Σημείωσε, επίσης, ότι η εταιρεία πρέπει να απαντήσει για τις 29 εκατ. δόσεις της AstraZeneca που έκρυβε σε αποθήκη εργοστασίου έξω από τη Ρώμη και πού τις προόριζε.

Ο Β. Ντομπρόβκις τόνισε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμβολίων στον κόσμο και θα συνεχίσει να εξάγει εμβόλια. Παράλληλα, όμως είπε, πρέπει να μπουν πρόσθετοι κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δεν μένουν πίσω στον εμβολιασμό, λόγω των μαζικών εξαγωγών.

Το θέμα της αυστηροποίησης των εξαγωγών εμβολίων από την ΕΕ θα συζητηθεί αύριο στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών. Τη σκληρότερη στάση κρατούν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία διατηρούν επιφυλάξεις.

«Οι 27 ηγέτες θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι οι εταιρείες πρέπει να σέβονται τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να διασφαλίζουν την αύξηση της παραγωγικότητάς τους», ανέφερε σήμερα ευρωπαίος αξιωματούχος.