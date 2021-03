Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: Στο “τραπέζι” το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό

Οι "27" αναμένεται να ζητήσουν από το Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα την τεχνική δουλειά για να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο.

Της Μαρίας Αρώνη

Το "Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό" θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην αυριανή Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος, σε αυτό το στάδιο δεν αναμένεται κάποια απόφαση από τους ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα: «Η Κομισιόν έχει καταθέσει την πρότασή της, οι "27" την καλωσορίζουν, όμως πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες τεχνικές διεργασίες από το Συμβούλιο (τα κράτη-μέλη) σε διάφορα επίπεδα».

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα μπει σε λεπτομέρειες για το θέμα του πιστοποιητικού. Κάποιοι ηγέτες αναμένεται να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το πιστοποιητικό για τις χώρες τους. Το μήνυμα των "27" θα είναι να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νομοθετική πρόταση της Κομισιόν και χρειάζεται εγρήγορση όχι μόνο από το Συμβούλιο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.