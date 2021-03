Πολιτισμός

Στην Εθνική Πινακοθήκη οι υψηλοί προσκεκλημένοι (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους επίσημους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν τους επίσημους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Μεταξύ άλλων, το “παρών” έδωσαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον Παύλο Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδη, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μιχαήλ Μισούστιν, ο Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας, Πατρίκ Μεζονάβ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέιτ Σμιθ, η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο Πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Jean-Luc Martinez.

Ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα.

Όπως είπε η Υπουργός το αποκατεστημένο κτιριακό συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης αποτελεί μέγιστη τιμή για το Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον οργανισμό «Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου». Η ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης και της επανέκθεσης των συλλόγων της πινακοθήκης στις 24 Μαρτίου του 2021, όπως είπε η κ. Μενδώνη, σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών της διακονίας της επετείου της ελληνικής Επανάστασης του 1821. «Ήταν το ορόσημο που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αύγουστο του 2019 και στο οποίο οφείλαμε να είμαστε απολύτως συνεπείς. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν ορίστηκε τυχαία δηλώνει ένα σημαντικό σταθμό της νέας σύγχρονης δυναμικής Ελλάδας, της Ελλάδας του πολιτισμού, της δημιουργίας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας του ελληνικού κράτους», τόνισε η Yπουργός.

Η Εθνική Πινακοθήκη είναι το «θησαυροφυλάκιο» της ελληνικής τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα άρρηκτα δεμένης με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και τις προσδοκίες του ελληνικού κράτους από το 1830, τόνισε υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Εθνική Πινακοθήκη ως κόσμημα και εμβληματικό πολιτιστικό τοπόσημο που συναντά ένα ανεπανάληπτο ιστορικό ορόσημο.

Μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτιριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το σημερινό γεγονός στέλνει ένα ανανεωμένο μήνυμα δυναμισμού στην αυγή του τρίτου αιώνα της ελευθερίας της Ελλάδας.

Μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσει ξενάγηση των υψηλών προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ακολούθως, στις 20:30 θα παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο πλαίσιο του δείπνου, θα υπάρξει προσφώνηση από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και αντιφωνήσεις των υψηλών προσκεκλημένων.