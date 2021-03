Οικονομία

Πληρωμές για επιστρεπτέα προκαταβολή και σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Πότε θα δουν οι δικαιούχοι την πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

7.619 δικαιούχων του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 53,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 280.109, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 524,6 εκατ. ευρώ.

587 δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τους οποίους εκκρεμούσε η ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, ποσό συνολικού ύψους 14,7 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν στηριχθεί από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ανέρχεται σε 360.387, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

19.419 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών με φόρους και καταβολών χρημάτων για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 διαμορφώνεται πλέον στις 971.482 και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 179,6 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.