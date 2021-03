Πολιτική

Παρασημοφόρηση Μισούστιν από τον Δήμαρχο Αθηναίων (εικόνες)

Την ύψιστη διάκριση της Πόλεως των Αθηνών, απένειμε στον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, ο Κώστας Μπακογιάννης.

Το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών, την ύψιστη διάκριση της ελληνικής πρωτεύουσας, απένειμε σήμερα στον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας.

Η παρασημοφόρηση έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο του 1821 και ως ένδειξη αναγνώρισης της υποστήριξης και της συμβολής του λαού της Ρωσίας στον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας μας.

Στη σύντομη ομιλία του κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο Αθηνών, ο κ. Μπακογιάννης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το ρωσικό και το ελληνικό έθνος, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είμαστε δύο έθνη υπερήφανα, που μοιραζόμαστε κοινές ρίζες».

Επίσης αναφέρθηκε στους στενούς και ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς που συνδέουν τα δυο έθνη «από το βάθος των αιώνων μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερα, η κοινή ορθόδοξη μας πίστη, αποτελεί ταυτοτική γέφυρα», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Οι Έλληνες, πρόσθεσε , δεν ξεχνούν την αποφασιστική συνδρομή της Ρωσίας στο να αποκτήσει η Ελλάδα την ελευθερία και την ανεξαρτησία της και να ολοκληρωθεί η κρατική της υπόσταση. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν ότι πολλοί μεγάλοι ευεργέτες μεγαλούργησαν στη Ρωσία, ή υπηρέτησαν το ρωσικό κράτος, όπως ο Βαρβάκης, ο Λάμπρος Κατσώνης ή ο πρωτεργάτης της ελληνικής επανάστασης, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν ότι ο πρώτος μας κυβερνήτης, Ιωάννης Καποδίστριας, υπήρξε προηγουμένως και επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν τον ηγέτη της ρωσικής διανόησης και του κινήματος του ρωσικού φιλελληνισμού, γιγάντιο ποιητή Αλεξάντερ Πούσκιν να φωνάζει “Έμπρός, στηλώσου, Ελλάδα επαναστάτισσα, βάστα γερά στο χέρι τα άρματα σου”».





Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε επίσης στα αισθήματα φιλίας, αγάπης και θαυμασμού που τρέφουν οι Έλληνες, για τον ομόδοξο ρωσικό λαό. «Σήμερα, πολλοί Έλληνες κατοικούν στη Ρωσία. Χαιρόμαστε που και στην Αθήνα η ρωσική κοινότητα, είναι αρκετά μεγάλη και οργανωμένη με ελληνορωσικά σχολεία, συλλόγους, πολιτιστικά κέντρα και ινστιτούτα ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας», είπε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις σχέσεις των πρωτευουσών των δυο χωρών. «Οι δεσμοί ανάμεσα στις πρωτεύουσες των δύο κρατών, ισχυροποιούνται ολοένα και περισσότερο, μετά και την υπογραφή πέντε πρωτοκόλλων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μας πρωτευουσών» τόνισε και πρόσθεσε: «Δουλεύουμε ήδη μαζί με τους ομόλογούς μας στο δημαρχείο της Μόσχας για να εγκαινιάσουμε μια νέα περίοδο ουσιαστικής και γόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς μας, μέσω της σύνδεσης των δύο πρωτευουσών, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις σύγχρονες προκλήσεις της νέας εποχής».

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την απονομή του μεταλλίου και τη θερμή υποδοχή, ενώ αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλάδας στο παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο πολιτισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα επηρέασε την ιστορία της Ρωσίας με ιδιαίτερη αισθητική στην αρχιτεκτονική, στην ζωγραφική, στην ποίηση, την φιλοσοφία... Η γενναιότητα του ελληνικού λαού ενέπνευσε τους ποιητές μας. Είπατε για τον Αλέξανδρο Πούσκιν, ο οποίος ονόμασε την ελληνική επανάσταση, ωραίες στιγμές ελπίδας και ελευθερίας. Πολλές προσωπικότητες της Ρωσίας ήταν ελληνικής καταγωγής, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος ήταν ο Υπουργός εξωτερικών της ρωσικής αυτοκρατορίας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι μας συνδέουν βαθιές ιστορικές - πνευματικές σχέσεις, οι ρίζες των οποίων είναι μέσα στους αιώνες», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο Ρώσος Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Μόσχας, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ανταλλαγή εμπειριών θα είναι χρήσιμη και παρουσιάζει κοινό ενδιαφέρον».