Πολιτισμός

Η Εθνική Πινακοθήκη φιλοξενεί σπουδαία έργα Τέχνης για την Επανάσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πίνακες εξαιρετικής αισθητικής, με θέματα εμπνευσμένα από τους ήρωες του 1821 και την μάχη κατά των Τούρκων κατακτητών.