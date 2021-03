Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση ο Ματθαιόπουλος

Ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή. Τι είπε ο συνήγορός του.

Ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ αφέθηκε ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής , Βασίλης Ματθαιόπουλος, μετά την απολογία του στον ανακριτή της υπόθεσης της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Ο κατηγορούμενος , υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος τον χρόνο της καταστροφικής πυρκαγιάς , αποδοκιμάστηκε νωρίτερα κατά την είσοδό του στο γραφείο του ανακριτή από συγγενείς των 102 θυμάτων που άφησε πίσω της η φωτιά.

Σε δήλωση στους δημοσιογράφους ο συνήγορος του κ. Ματθαιόπουλου, Διαμαντής Μπασαράς, ανέφερε ότι «ο κατηγορούμενος στοχοποιήθηκε από συγκατηγορούμενο του για να αποποιηθεί της δικής του ευθύνης». Ο κ. Μπασαράς είπε επίσης πως ο εντολέας του δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για την πυρκαγιά προσθέτοντας ότι «με σεβασμό και με αξιοπρέπεια ο κ Ματθαιόπουλος δεν απάντησε σε καμία επίθεση, οι σκευωροί θα πάρουν την απάντηση όταν πρέπει».