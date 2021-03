Πολιτισμός

Η χορωδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδά στα ελληνικά (βίντεο)

Αφιέρωσε το εμβληματικό “Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ” στους Έλληνες, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Η χορωδία του Κόκκινου Στρατού, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα ΑMFIONIA - ATHENS SYMPHONIC & JAZZ BANDS FESTIVAL, ερμηνεύει στα ελληνικά το εμβληματικό “Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ”, των Μίκη Θεοδωράκη - Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, η χορωδία του Κόκκινου Στρατού απευθύνει για μία ακόμη φορά μια χειρονομία ελπίδας και υπερηφάνειας στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό, που φέτος γιορτάζει την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Καλλιτεχνικός διευθυντής-Mαέστρος ήταν ο Γεννάδιος Σατσενιούκ και σολίστας ο Μιχαήλ Ευτιουχόβ.

«Μένοντας πιστή στη μεγαλειώδη πορεία της, η ρωσική στρατιωτική μπάντα εξακολουθεί να είναι παρούσα και να γράφει ιστορία υπηρετώντας τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της ισότητας και του ανθρωπισμού. Ερμηνεύει ένα ιστορικό τραγούδι της παγκόσμιας μουσικής που έχει συνδεθεί με τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της φιλίας και της ειρήνης. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ιστορία της η χορωδία παρουσιάζεται στο κοινό και με γυναίκες στις τάξεις της» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση και προστίθεται: «Το παγκοσμίου φήμης Alexandrov Ensemble, γνωστό και ως Χορωδία του Κόκκινου Στρατού, είναι η επίσημη στρατιωτική χορωδία των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων. Πήρε το όνομά της από τον πρώτο της διευθυντή, Αλεξάντερ Βασίλιεβιτς Αλεξαντρόφ και αποτελείται από μια αποκλειστικά ανδρική χορωδία, μια μουσική ορχήστρα και ένα χορευτικό σύνολο. Ξεκίνησε το 1928 σαν μουσικό σύνολο αποτελούμενο από 12 στρατιώτες με βασική αποστολή να ψυχαγωγεί τα σοβιετικά στρατεύματα οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκονταν. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’30 είχε φτάσει να απασχολεί 300 καλλιτέχνες και η φήμη της είχε ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Η χορωδία, στη διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου έδωσε πάνω από 1.500 συναυλίες, πολλές από αυτές και στην πρώτη γραμμή, παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ηθικού του Κόκκινου Στρατού. Η μεγάλη επιτυχία της χορωδίας βασίζεται στο ότι κατορθώνει να συνυφαίνει την πειθαρχία και την καθαρότητα του ακαδημαϊκού τραγουδιού με την πολύχρωμη και βαθιά συναισθηματικότητα και την καλλιτεχνική ποιότητα της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής.

Η τελευταία φορά που η Alexandrov Ensemble βρέθηκε στην Ελλάδα ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 όπου και έδωσε δυο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι συναυλίες διοργανώθηκαν από το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα ΑMFIONIA - ATHENS SYMPHONIC & JAZZ BANDS FESTIVAL, στόχος του οποίου είναι η προώθηση του μηνύματος της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική.