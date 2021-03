Τοπικά Νέα

Μεγάλη φωτιά στη Λακωνία (βίντεο)

"Μάχη" των πυροσβετών για να μην επεκταθεί η φωτιά στα χωριά του Ευρώτα.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Λακωνία. Οι φλόγες απέχουν 4 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια της περιοχής του Ζαραφώνα του Δήμου Ευρώτα.

Οι φλόγες, έχουν, ηδη, αποτεφρώσει 4 στρέμματα, μέσα σε μια ώρα, πως αναφέρει το Spartanews.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης και Γυθείου.

ΠΗΓΗ: Spartanews.gr