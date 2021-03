Κόσμος

25η Μαρτίου: “Γαλανόλευκη” φωταγώγηση κτηρίων σε όλο τον κόσμο

Δεκάδες μεγαλουπόλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη φωταγωγούν εμβληματικά κτήρια στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 50 πόλεις ανά τον κόσμο θα τιμήσουν τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση με τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων τους με τα χρώματα της γαλανόλευκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στις πόλεις συγκαταλέγονται μέρη συνδεδεμένα με την Ελληνική Επανάσταση, όπως η Οδησσός, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, αλλά και πόλεις που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη όπως το Τελ Αβίβ.

Η επιλογή των κτιρίων επίσης διαφέρει από πόλη σε πόλη.

Στα Ιεροσόλυμα θα φωταγωγηθεί η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, η αρχαιότερη Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στο Μόναχο θα φωταγωγηθούν τα Προπύλαια, τα οποία χτίστηκαν σε δωρικό ρυθμό εμπνευσμένα, ελεύθερα, από τα Προπύλαια του Παρθενώνα. Τη χρηματοδότηση τους ανέλαβε ο Βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α’, ο οποίος ήταν λάτρης της Αρχαίας Ελλάδας και βεβαίως πατέρας του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα.

Στο Σίδνεϋ θα φωταγωγηθεί το παγκοσμίως γνωστό κτίριο της Όπερας, ενώ στον Καναδά οι καταρράκτες του Νιαγάρα.

Επίσης, πολλές πόλεις θα τιμήσουν την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρχεία τους, με ίσως πιο σημαδιακά εκείνα των Βρυξελλών στην Grand Place και του Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.

Το Τελ Αβίβ θα φωταγωγήσει ένα άλλο σημαδιακό κτίριο, τουλάχιστον για τους λάτρεις της καλαθοσφαίρισης, το Γιάντ Ελιάου Αρένα, έδρα της γνωστής Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρομοίως, στη Βοστώνη θα φωταγωγηθεί το στάδιο της ιστορικής ομάδας των Celtics.

Όπως επισημαίνουν το ενδιαφέρον συγκρατεί το γεγονός ότι θα φωταγωγηθούν κτίρια σε πόλεις που υπάρχουν σημαντικές ελληνικές παροικίες, όπως, για παράδειγμα σε πόλεις της Αυστραλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά και άλλες πόλεις, όπως η Λισαβόνα, το Ελσίνκι, το Ταλίν, το Βίλνιους και η Ρίγα. Τέλος, σημειώνουν πως δεν λείψανε και τα δυσάρεστα απρόοπτα, όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι, όπου λόγω εθνικού πένθους δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες φωταγωγήσεις.