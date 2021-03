Πολιτική

Μακρόν: Θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του προέδρου της Γαλλίας, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη και τη Γαλλία χαρακτήρισε τους αγώνες των Ελλήνων ο Εμανουέλ Μακρόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε έμφαση στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών και είπε πως είναι βαθιά επηρεασμένος από τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Αναγνώρισε, επίσης, το φορτίο που σηκώνει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό αλλά και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

Πριν από 200 χρόνια, η Ελλάδα ενέπνεε την Ευρώπη

«Λυπάμαι που δε θα είμαι εκεί με τη σύζυγό μου για αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις. Δυστυχώς το υγειονομικό πλαίσιο με αναγκάζει να παραμείνω στο Παρίσι. Γι’ αυτό θέλω καταρχήν να απευθύνω ένα μήνυμα πραγματικής φιλίας και σεβασμού για όλο τον ελληνικό λαό, τη χώρα, το έθνος και φυσικά για τις αρχές, την Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό… //… υπάρχει ένας αναπόσπαστος δεσμός μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης, που μας κάνει να αισθανόμαστε ένας πολιτισμός, η κληρονομιά κατά κάποιο τρόπο της αρχαίας Ελλάδας και της Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν και συνέχισε: Θα επανέλθουμε σ’ αυτό, αν θέλετε. Αλλά στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία υπάρχει ένας ακόμη πιο ισχυρός δεσμός, αυτός της προσήλωσης στην ελευθερία, στην ευρωπαϊκή περιπέτεια. Πριν από 200 χρόνια, η Ελλάδα ενέπνεε την Ευρώπη, ειδικά τη Γαλλία. Εμπνέει και σήμερα επειδή γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας και από τις αρχές αυτού του έτους, τα 40 χρόνια ένταξης στην ΕΕ. Δηλαδή, τα 40 χρόνια επίσης μιας στιγμής ελευθερίας, ανοίγματος και φυσικά ενός κοινού πεπρωμένου. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ελευθερίας, αυτού του αγώνα για τον πολιτισμό. Την είδαμε τους τελευταίους μήνες, οπότε ναι, εμπνέει. Θα κάνουμε τα πάντα με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη για να εργαστούμε και να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη θαυμάσια χώρα σας στους νέους μας, στους φοιτητές μας, στους αρχαιολόγους, στους ακαδημαϊκούς και στους τουρίστες μας, αλλά η Ελλάδα εμπνέει σήμερα όπως το έκανε και χθες επειδή υπάρχει αυτός ο μοναδικός δεσμός».

H σημασία της Ελλάδας

Στο ερώτημα αν η Ευρώπη διαθέτει σήμερα τα μέσα για να εγγυηθεί την ειρήνη στην περιοχή της ειδικά με τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο Γάλλος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος και για το ρόλο της Ευρώπης για τη στάση της Γαλλίας και την σημασία της Ελλάδας:

«Ναι, η Ευρώπη έχει τα μέσα. Πιστεύω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια γεωπολιτική στιγμή, όπου όλοι έχουμε εργαστεί για να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια πιο κυρίαρχη, πιο ανεξάρτητη Ευρώπη, που διαθέτει αυτό που αποκαλώ στρατηγική αυτονομία, δηλαδή, που μπορεί να αποφασίζει και να προστατεύει τον εαυτό της. Έχουμε τα μέσα. Έχουμε τους στρατούς, τον εξοπλισμό, τη διπλωματική και οικονομική δύναμη που μας επιτρέπουν να το κάνουμε… Νομίζω ότι η Ελλάδα διαθέτει προφανώς μια μοναδική θέση από αυτή την άποψη, διότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Μεσόγειο όπου τι συμβαίνει; Το θέμα της μετανάστευσης που βιώσαμε το 2015, το ζούμε ακόμα και σήμερα κι επομένως η Ευρώπη πρέπει να ξέρει πώς να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα, προφανώς για την Ελλάδα, αλλά τελικά για όλους μας…//Συνεπώς η Ελλάδα έχει αυτήν την απολύτως θέση κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι σημαντική για την Ευρώπη. Είναι σημαντική για την κυριαρχία μας, για την οικονομική μας ζωή, διότι είναι ένας τόπος πλούτου, ανταλλαγών και σημαντική για τη σχέση μας με την Εγγύς & Μέση Ανατολή και την Αφρική. Απλώς είμαι ένας από αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα ότι πρέπει πάντα να είμαστε στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων όταν δέχονται επίθεση στην κυριαρχία τους, όταν απειλείται η ανεξαρτησία τους, ο σεβασμός των συνόρων τους. Άλλωστε αυτό έκανε η Γαλλία το καλοκαίρι του 2020, όταν συνέβη αυτό.

Συνεπώς ναι, έχουμε αρκετές ασκήσεις, μερικές που μόλις πραγματοποιήθηκαν, μια άλλη που έχει προβλεφθεί επίσης από τον Πρωθυπουργό, όπου θα συνεργαστούμε, θα αναπτυχθούμε μαζί, θα βελτιώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, είτε πρόκειται για το πολεμικό ναυτικό, το στρατό ξηράς ή την αεροπορία μας. Έχουμε αυτή την παράδοση, εργαζόμαστε από κοινού και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διότι θεωρώ ότι μια μεγάλη χώρα της ΕΕ πρέπει να μπορεί να ζήσει ειρηνικά σήμερα. Πιστεύω ότι εάν η Ευρώπη θέλει να ζήσει ειρηνικά, πρέπει να ξέρει να προστατεύει τα σύνορά της και να οικοδομεί αυτούς τους χώρους ειρήνης».

Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο την Ελλάδα στο μεταναστευτικό

«Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα για να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα, να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα διακινητών, που κερδοσκοπούν από αυτή την ανθρώπινη δυστυχία και θέτουν σε κίνδυνο όλους αυτούς που φεύγουν για οικονομικούς λόγους. Πρέπει να οργανώσουμε αυτό το ζήτημα της μετανάστευσης με ευρωπαϊκό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι, ναι, αφήσαμε πολύ την Ελλάδα, όπως την Ιταλία και την Ισπανία, μόνες να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο τελικά μετατίθεται στους άλλους. Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο την Ελλάδα για να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα αλληλεγγύης.»

Εμβόλια, Πιστοποιητικό και Τουρισμός

«Η Κομισιόν πρέπει να βοηθήσει να έχουμε κοινό χάρτη πορείας. Έγκειται και στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο που θα συνεδριάσει…στο τέλος της βδομάδας. Είδαμε πως σε εποχές κρίσης…υπάρχουν μη συνεργαζόμενες συμπεριφορές. Πολλά κράτη θέλησαν να κλείσουν τα σύνορά τους αμέσως. Το Σένγκεν, που είναι ένας χώρος ελευθερίας, μειώθηκε λίγο. Το άνοιγμα πρέπει να γίνει συντονισμένα. Πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες…για να πούμε υπό ποιες συνθήκες θα ανοίξουμε ξανά…πώς θα ανοίξει το εμπόριο κι ο τουρισμός. Εξού κι η ιδέα του πιστοποιητικού. Ας προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τον ρυθμό του ανοίγματος…και τον τρόπο με τον οποίο θα κινούμαστε ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο… Πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει χωρίς αμφιβολία με ένα αρνητικό το τεστ. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς, εφαρμόσιμοι κανόνες. Έτσι, θα μπορούμε να κυκλοφορούμε εντός του ευρωπαϊκού χώρου…και θα αναπτυχθεί ο τουρισμός. …Θα πρέπει να δεχόμαστε…όποιον έχει κάνει κάποιο εμβόλιο Pfizer, Moderna, Astrazeneca…αυτά που αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Όσοι αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιαστεί μπορούν να έρθουν…και να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Αυτό ναι. Έτσι πρέπει να συντονίσουμε τα πράγματα…με σαφείς κανόνες και πνεύμα συνεργασίας…ώστε να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε σταδιακά.

«Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να βγει από αυτήν την περίοδο κοιτάζοντας μπροστά. Πρέπει και πάλι να γίνουμε μια ήπειρος φιλοδοξίας, μιας θέλησης συνεργασίας. Το οφείλουμε στη νεολαία μας.»

«Οι ελληνικοί και ρωμαϊκοί μύθοι με διαμόρφωσαν ,η ανάγνωση των τραγωδιών και θα έλεγα ότι ο έφηβος που ήμουν, που μάθαινε τα αρχαία ελληνικά, τράφηκε από όλα αυτά. Οι Έλληνες, όπως είπα, συνέβαλαν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, προσέφεραν τους μύθους που δόμησαν ολόκληρη τη φαντασία μας και οι οποίοι, επιπλέον, τροφοδότησαν την αναγέννηση, τον κλασικισμό, τη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή. Έφεραν την φιλοσοφία και ομολογώ ότι έμαθα πολλά από την ελληνική φιλοσοφία. Είχα ένα δάσκαλο φιλοσοφίας, τον Πωλ Ρικέρ που δεν σταμάτησε ποτέ να τους διαβάζει στις εκδόσεις Bude, η οποία είναι δίγλωσση. Επομένως είτε πρόκειται για τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη, μεταξύ άλλων, τροφοδότησαν όλη την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και, επιπλέον, όλη την αγγλοσαξονική φιλοσοφία σε μεγάλο βαθμό…// Όταν θέλω να ηρεμήσω, καταφεύγω στην Παρμενίδεια ισορροπία. Επίσης υπάρχει κάτι στον Αριστοτέλη που αγαπώ πολύ, το οποίο κατά βάση σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αυτό που έπρεπε να είμαστε. Και αυτό δεν είναι μια μορφή τετελεσμένου. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ήδη στην ουσία της κατάστασης ενός ατόμου που υπάρχει ήδη εκεί και ότι τα γεγονότα αποκαλύπτονται σταδιακά αλλά εκτυλίσσονται στο βάθος.»