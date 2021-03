Πολιτισμός

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: 4 γυναίκες ύψωσαν τη σημαία στους πυλώνες (βίντεο)

Σημαιοστολίστηκε η γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” για την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνεγερσία του 1821.

Με αρωγό τον καλό καιρό, ολοκληρώθηκε ο σημαιοστολισμός των τεσσάρων πυλώνων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» για την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνεγερσία του 1821.

Την έπαρση των τεσσάρων γαλανόλευκων σημαιών ανέλαβαν τέσσερεις γυναίκες εργαζόμενες στη Γέφυρα, σηματοδοτώντας «τη συνειδητή σύνδεση της Εθνικής μας Γέφυρας με την Ελληνίδα γυναίκα, μέσα από τις τρεις θηλυκού γένους λέξεις “ΕΛΛΑΔΑ – ΣΗΜΑΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ” που κάνουν τον Ελληνισμό περήφανο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου.

Πέραν της επαγγελματικής επάρκειας που χαρακτηρίζει όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες που στελεχώνουν το εταιρικό δυναμικό της Γέφυρας, για τον σημαιοστολισμό προκρίθηκε η επιλογή προσώπων που διακρίνονται και για την εθελοντική αυτοπροσφορά τους για δράση στον στίβο της κοινωνικής αλληλεγγύης, σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, η Κυριακή Αποστολίδη, η Κατερίνα Βελέντζα, η Ελένη Κονδύλη και η Σταματία Μπισμπίκη που ύψωσαν τη σημαία στις κορυφές των πυλώνων, επωμίζονται την υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την υποστήριξη μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο δράσεων της Α.Μ.Κ.Ε. “Σύνδεσμος VINCI” που έχει ιδρύσει στην Ελλάδα ο Όμιλος VINCI, κύριος μέτοχος της παραχωρησιούχου ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Αποτίοντας ιστορικό φόρο τιμής στην Ελληνίδα μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, «η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. επαναβεβαιώνει τον προσανατολισμό της για συμβάδιση με όλες τις γυναίκες που τιμούν τη θηλυκή Ελλάδα, αγωνιζόμενες για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την κοινωνική τους πρόοδο», καταλήγει η ανακοίνωση.