“The 2Night Show”: Πέμπτη με ένα δίδυμο και τον Κωνσταντίνο Παντελίδη (εικόνες)

Ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη μιλά για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναύτογλου, ο οποίος νωρίτερα υποδέχεται ένα “ζευγάρι παρουσιαστών”.

Την Πέμπτη 25 Μαρτίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» το τηλεοπτικό δίδυμο, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, παρουσιαστές της επιτυχημένης εκπομπής «The Dot».

Οι δύο συνάδελφοι, φίλοι αλλά και κουμπάροι, μιλούν για τη γνωριμία και τη σχέση τους πίσω από τις κάμερες, την πολυετή συνεργασία τους στην τηλεόραση και τα περιοδικά, ενώ αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της αγοράς του περιοδικού «Down Town» σε πλειστηριασμό.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφέρεται στον άντρα της ζωής της, Νάσο Γαλακτερό, καθώς και στη συμμετοχή του γιου του, Παύλου, στο «Survivor». Θα πήγαινε για χάρη του μέχρι τον Άγιο Δομίνικο οικογενειακώς;

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραδέχεται πως με τα χρόνια έχει αλλάξει και πια είναι πολύ προσεκτικός στο τι λέει και τι γράφει. Το αχτύπητο δίδυμο δε διστάζει να αναμετρηθεί σε ένα παιχνίδι και να χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απολαυστικές στιγμές γέλιου.

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη. Ο μικρότερος αδελφός του Παντελή Παντελίδη κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι και έχει αρχίσει να διαγράφει τη δική του πορεία.

Πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και να αφήσει την κλασική κιθάρα; Τι αναμνήσεις έχει από τον Παντελή; Θα κυκλοφορήσει κομμάτια του αδελφού του, που έμειναν στο συρτάρι, ή θα δοκιμάσει τις δικές του δυνάμεις στην αρχή; Τι σχόλια δέχεται από το κοινό που τον ακολουθεί;

Ο 19χρόνος Κωνσταντίνος μιλάει με σεβασμό και αγάπη για όλα και αποδεικνύει πως το ταλέντο είναι στο DNA του.

