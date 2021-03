Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Σταρόβας - Βαρθαλίτης τα… δίνουν όλα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα βράδυ που θα μας «απογειώσουν» υπόσχονται ο Νικόλας, ο Φάνης και οι καλεσμένοι τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό, αλλά και ασήμαντο, έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου, στις 00:15, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει o Σταύρος Βαρθαλίτης:

Για ποιον λόγο λέει ότι δεν θα γίνει ποτέ Άκης Πετρετζίκης;

Ποιον θεωρεί τον καλύτερο νικητή του «Master Chef» μέχρι σήμερα;

Τι θα μαγείρευε σε μία κοπέλα στο πρώτο ραντεβού;

Ποιους διάσημους θα έπαιρνε για δουλειά στο δικό του εστιατόριο και ποιον θα έβαζε λάντζα;

Γιατί δεν θα δεχόταν να πάει ως κριτής στο «Master Chef»;

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Σταρόβας απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Για ποιον λόγο θεωρεί ότι του αξίζει Νόμπελ υπομονής για τη συνεργασία του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου;

Ποια δουλειά του δεν θα ξαναέκανε ποτέ;

Γιατί δεν συμφωνεί με τον όρο «έντεχνο» και με ποιο τρόπο καταρρίπτει την «απάτη του έντεχνου»;

Ποιο είναι το πιο γελοίο πέσιμο που έχει κάνει ποτέ σε γυναίκα;

Πώς θα φλέρταρε την Ιωάννα Μαλέσκου και πώς την Πάολα;

Τέλος, δείτε τον να μαγεύει με ταχυδακτυλουργικά κόλπα τον Φάνη και τον Νικόλα.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος. Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame