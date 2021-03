Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα self test, η χοληστερίνη και το placebo

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 27 Μαρτίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για τους προληπτικούς ελέγχους που επιβάλλεται να κάνει κάθε γυναίκα, αναλόγως με την ηλικία της. Πώς θα γίνονται τα δωρεάν rapid test που θα παίρνουμε από τα φαρμακεία; Τι λέει η νέα μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στο πρωινό και την υψηλή χοληστερόλη; Τι κάνουμε για το πρησμένο γόνατο;

Την Κυριακή 28 Μαρτίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε τις νέες μελέτες για τις επιπτώσεις της covid-19 στην ακοή μας. Μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τη μάσκα N95; Επίσης μαθαίνουμε για το φαινόμενο Placebo και τη δύναμη της αυθυποβολής στην υγεία μας, καθώς και για τον κίνδυνο που κρύβουν τα τσιμπούρια για τα ζωάκια μας.

