Κοινωνία

25η Μαρτίου: η Ελλάδα γιορτάζει - η έπαρση της σημαίας και η στρατιωτική παρέλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα, οι υψηλοί προσκεκλημένοι και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Με την έπαρση της Γαλανόλευκης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ανοίγει και επίσημα το πρωί στις 8:00, το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Ένας εορτασμός, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών τις οποίες επιβάλλει η πανδημία θα έχει περιορισμούς, αλλά δεν θα στερηθεί της λαμπρότητας που απαιτεί η επέτειος για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη, όπου θα παραστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψάλει τον εθνικό ύμνο η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία Ζαννή.

Ωστόσο δύο ώρες νωρίτερα, με έναν άλλο ιδιαίτερο συμβολισμό και σε μια ιδιαίτερα συμβολική ώρα, θα σηματοδοτηθεί η έναρξη των σημερινών εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών. Στις 06:21 το πρωί έπεσαν 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, κάτι που θα επαναληφθεί άλλες δυο φορές μέσα στην ημέρα. Στις 08.31 θα γίνουν άλλες 21 χαιρετιστήριες βολές και στις 18.41, επίσης 21 βολές.

Στις 08:30, θα γίνει η Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 09:20 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τους ξένους ηγέτες, θα ακολουθήσει ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων και επιθεώρηση τιμητικού αγήματος.

Η στρατιωτική παρέλαση

Φυσικά, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου θα κορυφωθούν με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί και η οποία φέτος – σύμφωνα και με το ΓΕΕΘΑ – έχει στόχο να εκπέμψει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ως άξιοι συνεχιστές των ηρώων του 1821.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, δυστυχώς το κοινό δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά την παρέλαση, ωστόσο η ΕΡΤ, που έχει αναλάβει όπως κάθε χρόνο την κάλυψή της υπόσχεται μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών για όλους τους τηλεθεατές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην παρέλαση θα λάβουν μέρος:

Φάλαγγα ιστορικών τμημάτων.

Παιδιά με παραδοσιακές στολές.

Ιστορικές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού Λόχου, Λάβαρο Αγίας Λαύρας κ.ά.)

Έφιππο τμήμα.

Τμήμα ανδρών με παραδοσιακές στολές ναύτη.

Αεροπορικά μέσα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις πάνω από την παρέλαση. Μεταξύ άλλων, θα διέλθουν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με σχηματισμούς αμερικανικών F-16, γαλλικών Rafale, καθώς και βρετανικών Voyager. Επίσης, θα διέλθουν ελικόπτερα NH-90 και Kiowa Warrior -τα οποία θα πετάξουν για πρώτη φορά στον ουρανό της Αττικής- καθώς και αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3B.

Μηχανοκίνητo τμήμα του Στρατού Ξηράς, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επετειακό άρμα μάχης και συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (Sperwer).

Μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αεροπορίας με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και «Βέλος».

Μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Λιμενικού Σώματος.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φάλαγγα πεζοπόρων τμημάτων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ημέρα θα κλείσει στις 18:41 με την επίσημη υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν από το πυροβολείου του Λυκαβηττού οι τελευταίες 21 χαιρετιστήριες βολές.

Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα Κάρολο

Μετά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν σήμερα στην πρωτεύουσα λόγω των εκδηλώσεων και της παρέλασης για την 25η Μαρτίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν ενταχθεί και θα συμμετάσχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια που περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους στον χώρο της παρέλασης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σε ταράτσες κτιρίων θα βρίσκονται ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ drones και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Όλα τα σημεία διέλευσης των επισήμων θα ελέγχονται εξονυχιστικά, θα χρησιμοποιηθούν απενεργοποιητές κινητών τηλεφώνων, ενώ, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ειδικοί σκύλοι της ΕΛ.ΑΣ για την ανίχνευση εκρηκτικών. Στα μέτρα συμμετέχουν και η Αντιτρομοκρατική με την ΕΥΠ.

Σε ό,τι αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σήμερα λόγω της παρέλασης, σύμφωνα με την Αστυνομία θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων, από τις 6:00 το πρωί μέχρι και το τέλος το τέλος των εκδηλώσεων.