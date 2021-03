Κοινωνία

25η Μαρτίου με δρακόντεια μέτρα: ελεύθεροι σκοπευτές, drones και ελικόπτερα

Πάνω από 4.000 αστυνομικοί σε σημεία "κλειδιά" της Αθήνας. Ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν σήμερα στην πρωτεύουσα λόγω των εκδηλώσεων και της παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν ενταχθεί και θα συμμετάσχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια που περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους στον χώρο της παρέλασης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σε ταράτσες κτιρίων θα βρίσκονται ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ drones και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Όλα τα σημεία διέλευσης των επισήμων θα ελέγχονται εξονυχιστικά, θα χρησιμοποιηθούν απενεργοποιητές κινητών τηλεφώνων, ενώ, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ειδικοί σκύλοι της ΕΛ.ΑΣ για την ανίχνευση εκρηκτικών. Στα μέτρα συμμετέχουν και η Αντιτρομοκρατική με την ΕΥΠ.

Σε ό,τι αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σήμερα λόγω της παρέλασης, σύμφωνα με την Αστυνομία θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων, από τις 6:00 το πρωί μέχρι και το τέλος το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διον. Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από 06.00΄ ώρα μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνης, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.