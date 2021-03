Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: η αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη συμπτωματικών κρουσμάτων

Τα προβλήματα στην παραγωγή, οι φόβοι για τις παρενέργειές του και τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά του εγείρουν ερωτήματα για την ίδια την AstraZeneca.

Το εμβόλιο που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τον νέο κορονοϊό είναι αποτελεσματικό κατά 76% στην πρόληψη συμπτωματικών κρουσμάτων, έκανε γνωστό σήμερα η βρετανοσουηδική φαρμακευτική εταιρεία, επικαλούμενη επικαιροποιημένα δεδομένα κλινικής δοκιμής η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ, στο Περού και στη Χιλή.

Η AstraZeneca δεσμεύθηκε την Τρίτη ότι θα ανακοίνωνε μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες πρόσφατα δεδομένα, μετά την κριτική που της άσκησε αμερικανικός εποπτικός φορέας, τονίζοντας πως ενδέχεται να ανακοίνωσε «παρωχημένα» στοιχεία για το εμβόλιό της. Η φαρμακευτική είχε διαβεβαιώσει τη Δευτέρα ότι το εμβόλιό της ήταν αποτελεσματικό κατά 79% στην πρόληψη συμπτωματικών περιπτώσεων, επικαλούμενη προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης.

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν 190 μολύνσεις μεταξύ των 32.400 συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή. Τα προηγούμενα αφορούσαν 141 μολύνσεις ως την 17 Φεβρουαρίου. Η AstraZeneca σχεδιάζει να ζητήσει να δοθεί άδεια επείγουσας χρήσης του προϊόντος της στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες. Επέμεινε σήμερα ότι το εμβόλιό της είναι 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών ή κρίσιμων περιπτώσεων, καθώς και ότι έχει 85% αποτελεσματικότητα μεταξύ των ληπτών 65 ετών και πάνω.

Το ποσοστό αποτελεσματικότητας αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από το σχεδόν 95% των προϊόντων των Pfizer/BioNTech και Moderna. Ωστόσο το εμβόλιο της AstraZeneca θεωρείται κρίσιμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως διότι είναι ευκολότερη και φθηνότερη η μεταφορά και αποθήκευσή του. Έχει ήδη λάβει άδεια επείγουσας χρήσης σε πάνω από 70 χώρες.

Ωστόσο τα προβλήματα στην παραγωγή, οι φόβοι για τις παρενέργειές του και τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά του εγείρουν ερωτήματα για την ίδια την AstraZeneca και πολλές χώρες που βασίζονται στο προϊόν της για να προχωρήσουν οι εκστρατείες εμβολιασμού.