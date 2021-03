Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: εκτός ελέγχου η πανδημία

Η εξάπλωση συνεχίζεται με τρομακτικό ρυθμό και απειλεί με κατάρρευση τα νοσοκομεία.

Η Βραζιλία ξεπέρασε χθες Τετάρτη το τραγικό ορόσημο των τριακοσίων χιλιάδων θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το βραζιλιάνικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 2.009 ασθενείς με την COVID-19, την επομένη του ρεκόρ 3.251 θανάτων.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε έτσι τους 300.685 νεκρούς.

Ταυτόχρονα, διαγνώστηκαν 89.992 κρούσματα του SARS-CoV-2, με τον αριθμό των μολύνσεων να ανέρχεται σε περίπου 12,2 εκατομμύρια, την εξάπλωση να συνεχίζεται με τρομακτικό ρυθμό και τα νοσοκομεία σε σχεδόν όλες τις πολιτείες να κινδυνεύουν πλέον να καταρρεύσουν.

Η Βραζιλία καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας και κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.