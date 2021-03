Κόσμος

Κορονοϊός – Ισραήλ: πάνω από το 50% έχει κάνει και τις δυο δόσεις του εμβολίου

Το Ισραήλ είναι η χώρα που έχει αναπτύξει το ταχύτερο σύστημα εμβολιασμών στον πλανήτη.

Το Ισραήλ έχει χορηγήσει δύο δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 σε περισσότερους από τους μισούς από τα 9,3 εκατομμύρια του πληθυσμού του, δήλωσε σήμερα υγειονομικός αξιωματούχος της χώρας, στο πλαίσιο μιας ταχείας εκστρατείας εμβολιασμού κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός η οποία έχει βοηθήσει τη χώρα να αρχίσει να αναδύεται από τα κλεισίματα που επιβάλλει η πανδημία.

Η διανομή του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της COVID-19 άρχισε τον Δεκέμβριο και η διάθεσή του επεκτάθηκε στους πολίτες ηλικίας άνω των 16 ετών.

Αυτοί που το λαμβάνουν θεωρούνται πλήρως προστατευμένοι μια εβδομάδα μετά τη λήψη και της δεύτερης δόσης του εμβολίου.