Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: σοκάρει ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερεις και πλέον φορές υψηλότερος από της προηγούμενης, ο τελευταίος ημερήσιος απολογισμός των κρουσμάτων.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι επιβεβαιώθηκαν 65.373 κρούσματα του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, αριθμός τέσσερις και πλέον φορές υψηλότερος από αυτόν της προηγουμένης, που εν μέρει οφείλεται στο ότι προστέθηκαν μολύνσεις προηγούμενων ημερών.

Το ίδιο διάστημα, οι θάνατοι ακόμα 248 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη γαλλική επικράτεια ως αυτό το στάδιο σε 93.180 νεκρούς, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Στο μεταξύ ακόμη 17 ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με το σύνολό τους να φθάνει τους 4.651, τον υψηλότερο αριθμό ως εδώ μέσα στο 2021.

Από την περασμένη Παρασκευή το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της περιοχής του Παρισιού, έχει τεθεί σε lockdown, ωστόσο αρκετοί ειδικοί έχουν επισημάνει πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να φανούν τα αποτελέσματα των περιοριστικών μέτρων.

Η Βρετανία ενδέχεται σύντομα να προσθέσει τη Γαλλία στην «κόκκινη λίστα» της και να εντείνει τους ελέγχους σε όσους φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη γαλλική επικράτεια λόγω της εξάπλωσης παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού, δήλωσε χθες βράδυ ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ερωτηθείς γιατί η Γαλλία, που πλήττεται από τρίτο κύμα της πανδημίας, δεν βρίσκεται ήδη στην «κόκκινη λίστα», που σημαίνει περιορισμούς στα ταξίδια, ο κ. Τζόνσον απάντησε σε μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων πως αυτό «είναι κάτι που θα πρέπει να μελετήσουμε».

Προειδοποίησε ωστόσο εναντίον των προβλημάτων που θα προκαλούσαν ενδεχόμενα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, ιδίως στις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών.