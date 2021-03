Πολιτισμός

25η Μαρτίου: η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη - εντυπωσιακές εικόνες

H διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία Ζαννή έψαλλε τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.

Σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με την Ελληνίδα σοπράνο Αναστασία Ζαννή να ερμηνεύει τον Εθνικό Ύμνο πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός αφίχθη στον Ιερό Βράχο λίγα λεπτά πριν από τις 8:00 το πρωί κι ενώ τα μέλη της μπάντας του Στρατού είχαν παραταχθεί νωρίτερα για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε τους παριστάμενους και είχε σύντομη συνομιλία με την Αναστασία Ζαννή. Στις 8:00 ακριβώς αφίχθη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία συνοδευόταν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τους υπασπιστές των τριών Σωμάτων του Στρατού.

Μετά την απόδοση των τιμών, η Πρόεδρος και ο πρωθυπουργός οδηγήθηκαν στον χώρο της σημαίας, η οποία άρχισε να υψώνεται προς τον αττικό ουρανό στις 8.03 ακριβώς, υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού που εκτέλεσε στρατιωτικό εμβατήριο. Αμέσως μετά, η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία Ζαννή έψαλλε τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού.

Στην στρατιωτική μπάντα συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί απ' όλα τα Σώματα του Στρατού, ενώ παρούσα στην τελετή ήταν και η προεδρική φρουρά. Η σοπράνο Αναστασία Ζαννή, η οποία μετρά στην καριέρα της αρκετές εμφανίσεις σε σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις, συμμετείχε στη σημερινή έπαρση της σημαίας έπειτα από πρόσκληση του ΓΕΕΘΑ.

Μετά το πέρας της τελετής, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός αποχώρησαν προκειμένου να παραστούν στη δοξολογία στη Μητρόπολη των Αθηνών.