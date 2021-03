Πολιτισμός

25η Μαρτίου: συγκινητική ταινία από μαθητές για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δάσκαλος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου και οι μαθητές μίλησαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την πρωτοβουλία τους.

Ο Νίκος Γαλάνης και η Νάντια Στρατή, εκπαιδευτικοί του 4ου και του 2ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου αντίστοιχα, μαζί με 16 μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου, πριν από περίπου δύο μήνες αποφάσισαν να ξεκινήσουν μία ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Εν μέσω πανδημίας και με τις δυσκολίες και τα εμπόδια να είναι πολλά οι μικροί και οι μικρές πρωταγωνιστές/ριες κατάφεραν τελικά να ενσαρκώσουν σε μία ταινία διάρκειας περίπου 6 λεπτών με τίτλο: «Ελευθερία. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», τους ήρωες και τις ηρωίδες της Ελληνικής Επανάστασης με σκοπό να περάσουν το μήνυμα της ενότητας και της ομοψυχίας.

Η ταινία ξεκινάει με τη γιαγιά Ελλάδα να αφηγείται σε τρία νέα παιδιά την ιστορία της. Τα παιδιά έχουν ακούσει για την Ελληνική Επανάσταση και για τα 200 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος ωστόσο ζητάνε από την γιαγιά Ελλάδα να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και κάπως έτσι ξεκινά ξετυλίγοντας το κουβάρι και πλέκοντας τη σημαία με γαλανόλευκο νήμα από μαλλί να τους διηγείται ποιοι πρωτοστάτησαν και ποιοι την βοήθησαν στο δρόμο προς την ελευθερία. «Είμαστε στο Ναύπλιο, το καταλληλότερο σκηνικό νομίζω από οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα, καθώς οι ήρωες οι περισσότεροι ζούσαν εδώ, έμειναν εδώ για κάποια χρόνια, περπάτησαν ακριβώς στα ίδια μέρη και στους ίδιους δρόμους.

Δείτε τι δήλωσαν στον ΑΝΤ1 ο δάσκαλος του σχολείου και οι μικροί μαθητές: