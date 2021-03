Life

Μαριαλένα Ροζάκη: έλαβα απειλητικά μηνύματα όταν ξεκίνησα στο “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Η «Αρετή» από το «Καφέ Της Χαράς» βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής “The 2Night Show” και μίλησε για όλους και για όλα!

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή “The 2Night Show” ήταν η Μαριαλένα Ροζάκη, η «Αρετή» από το «Καφέ Της Χαράς».

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, επηρεασμένη από την ηθοποιό μητέρα της, Ιλιάδα Λαμπρίδου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον θείο της, Mάικ Ροζάκη, του θρυλικού συγκροτήματος «The CHARMS» και αποκάλυψε τη μεγάλη της αγάπη στη μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι.