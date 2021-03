Πολιτική

Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: το Έθνος αναστοχάζεται και προχωρά

«Μοιρασμένοι οι Έλληνες λύγισαν, ενώ ενωμένοι μεγαλούργησαν», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στο μήνυμα του.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμα του για την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, τονίζει ότι, «Σήμερα το Έθνος γιορτάζει. Διακόσια χρόνια από την ιστορική Επανάσταση του 1821, αναστοχάζεται και προχωρά».

Ο κ. Μητσοτάκης εκτός των ιστορικών αναδρομών, αναφέρεται και στη σημερινή περιπέτεια της χώρας μας που δοκιμάζεται όπως όλα τα κράτη του πλανήτη από την πανδημία και επισημαίνει ότι, «Μια ματιά στις σελίδες της Ιστορίας μας σε ένα και μόνο συμπέρασμα οδηγεί: ότι μοιρασμένοι οι Έλληνες λύγισαν, ενώ ενωμένοι μεγαλούργησαν».

Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την 25η Μαρτίου 2021:

Ελληνίδες και Έλληνες,

Σήμερα το Έθνος γιορτάζει. Διακόσια χρόνια από την ιστορική Επανάσταση του 1821, αναστοχάζεται και προχωρά. Εμπνέεται από τους προγόνους και κρατά με σιγουριά τη σκυτάλη της προόδου, που περνά από γενιά σε γενιά της πατρίδας μας.

Πριν από δύο αιώνες, μια χούφτα αποφασισμένων αγωνιστών, μέσα και έξω από την Ελλάδα, ύψωσαν το λάβαρο της ανεξαρτησίας. Έθεσαν σε κίνηση μια διαδικασία, το τέλος της οποίας ούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ονειρευτούν. Με τη βοήθεια των συμμάχων τους, πολέμησαν ηρωικά και κέρδισαν την ελευθερία τους.

Ξετυλίγοντας το αρχαίο και το βυζαντινό νήμα, έθεσαν τα θεμέλια για να μετατραπεί μια επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ανεξάρτητο, οργανωμένο κράτος. Ένα κράτος που, στη συνέχεια, μεγάλωσε σε όλα: σε επικράτεια, σε Δημοκρατία, σε διεθνή ακτινοβολία. Διακόσια χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Με ισχύ και κύρος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη διαδρομή αυτή ζήσαμε στιγμές θριάμβου αλλά και οδύνης. Σοφές αποφάσεις, όπως και μεγάλα λάθη. Όμως, σε όλες τις μεγάλες δοκιμασίες της ανθρωπότητας ο τόπος μας στρατεύτηκε πάντα στη σωστή όχθη της Ιστορίας.

Και αυτό μας δίνει την δύναμη να κοιτάμε κατάματα το παρελθόν: να νιώθουμε υπερήφανοι για τα μεγάλα άλματα του Έθνους. Αλλά και να διδασκόμαστε από τις ευκαιρίες που χάθηκαν, ώστε να δημιουργούμε καινούργιες για τις ημέρες που έρχονται. Μετατρέποντας την εμπειρία του χθες σε καύσιμο πορείας προς το αύριο.

Μια ματιά στις σελίδες της Ιστορίας μας σε ένα και μόνο συμπέρασμα οδηγεί: ότι μοιρασμένοι οι Έλληνες λύγισαν, ενώ ενωμένοι μεγαλούργησαν. Δεν ξεχνάμε, συνεπώς, τις έχθρες που εκδηλώθηκαν ακόμη και μέσα στον ξεσηκωμό. Τον εθνικό διχασμό. Τον ολέθριο εμφύλιο. Ούτε και τις παγίδες της πρόσφατης δημαγωγίας.

Γι’ αυτό, επιλέγουμε για ιστορικό μας φάρο την ενότητα των Βαλκανικών Πολέμων. Του έπους του ‘40 και της Αντίστασης. Την κοινή μας στάση κατά της δικτατορίας και την κοινή μας δράση στα χρόνια της ανάπτυξης. Την ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και τα βήματά μας στην πιο στέρεη Δημοκρατία που είχαμε ποτέ.

Υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με την περίσκεψη που φέρνει η περηφάνεια. Γιατί οι ήρωες του ’21 βρήκαν άξιους συνεχιστές στην πολιτική και την οικονομία. Αλλά και στον στοχασμό, στην επιστήμη, στην τέχνη και στον αθλητισμό.

Πάνω από όλα, όμως, η ιστορία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είναι η ιστορία των ανθρώπων του. Όλων όσοι έπεσαν και βρήκαν τη δύναμη να ξανασηκωθούν για να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο αύριο.

Που συναντήθηκαν τολμηρά με τα ρεύματα της προόδου, κρατώντας όμως ζωντανές τις παραδόσεις. Που δούλεψαν σκληρά και πρόκοψαν. Και μαζί τους, πρόκοψε και η πατρίδα όλη. Είναι όσοι, ψάλλοντας τους στίχους του Σολωμού, δάκρυσαν μπροστά στη γαλανόλευκη. Σε όλους αυτούς, η Ελλάδα ευγνωμονούσα, αποτίει φόρο τιμής.

Συμπολίτες μου,

Εφέτος, η 25η Μαρτίου είναι μοναδική. Αλλά και ξεχωριστή, καθώς μας βρίσκει στην τελική μάχη με την πανδημία. Με τις δυσκολίες πολλές, όμως ορατή πλέον τη νίκη. Άλλωστε, και η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό Ελευθερία ονομάζεται.

Η χώρα μας βγαίνει ισχυρότερη από αυτή την περιπέτεια: Με ενωμένη την κοινωνία, ανθεκτική την οικονομία και αποτελεσματικότερο το κράτος. Και επιπλέον, με δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Πολιτεία και τους Πολίτες.

Κάτι που αναδείχθηκε στα πολλά και ταυτόχρονα μέτωπα που δώσαμε μάχες: Στην υπεράσπιση των συνόρων μας σε Έβρο και Αιγαίο. Στη θωράκιση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευημερίας. Αλλά και απέναντι στις προκλήσεις των γειτόνων μας.

Στην αυγή του τρίτου αιώνα ελεύθερης ζωής, οι Έλληνες κρατούν ψηλά το κεφάλι που σήκωσαν γενναία οι πρόγονοί τους. Σήμερα οι προκλήσεις είναι διαφορετικές, όμως η αποφασιστικότητά μας παραμένει ίδια. Το στοίχημα της γενιάς μας είναι 200 χρόνια μετά την «Επανάσταση της Εθνικής Ανάστασης» να γίνει η «Επανάσταση της Εθνικής Ανάταξης». Με την Ελλάδα και πάλι πρωταγωνίστρια των καιρών.

‘Άλλωστε, από το «Έψιλον» της Ελλάδας ξεκινούν και η Επανάσταση, και η Ελευθερία, και η Ελπίδα. Είναι τα συστατικά της «όμορφης και παράξενης πατρίδας» του Ελύτη. Του πολυμήχανου Οδυσσέα που με την ευφυΐα του πέτυχε περισσότερα από όσα του επέτρεπαν τα μέσα που διέθετε. Και της χώρας του εθνικού μας ποιητή, όπου «όλα γύρω της είναι φως».

Την ιστορία αυτού του τόπου γιορτάζουμε σήμερα. Με περηφάνια και με σεμνότητα. Τίποτα από όσα κερδίσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν αυτονόητο. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε οπλισμένοι με τον νέο πατριωτισμό της ευθύνης. Και τη σημαία μας να ανεμίζει από εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας! Χρόνια πολλά Έλληνες, παντού στον κόσμο!